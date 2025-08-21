Meta suspende contratações em IA após investimentos bilionários, diz jornal

A Meta liderou a corrida por talentos de IA este ano. De acordo com o jornal, a empresa ofereceu pacotes de remuneração de nove dígitos para atrair pesquisadores e líderes-chave de startups.

Em abril, Mark Zuckerberg, presidente-executivo da Meta, envolveu-se pessoalmente na contratação de pesquisadores de IA. Ele abordou funcionários da OpenAI, Google DeepMind e outras empresas com mensagens por e-mail e WhatsApp e ofertas que, em alguns casos, alcançaram US$ 100 milhões em compensação total.

Para liderar os esforços de IA da Meta, Zuckerberg contratou o cofundador da Scale AI, Alexandr Wang, oferecendo-lhe o pagamento de US$ 14 bilhões por uma participação em sua empresa. Até meados de agosto, a Meta havia contratado com sucesso mais de 20 pesquisadores e engenheiros da OpenAI, pelo menos 13 do Google, três da Apple, três da xAI e dois da Anthropic, totalizando mais de 50 novos funcionários.

Analistas expressaram preocupações sobre a escala dos investimentos das principais empresas de tecnologia. Alguns deles destacaram os custos de compensação baseados em ações da Meta, que estão crescendo rapidamente, como uma possível ameaça aos retornos dos acionistas.

Tudo o que está acontecendo aqui é um planejamento organizacional básico: criar uma estrutura sólida para nossos novos esforços de superinteligência após trazer pessoas a bordo e realizar exercícios anuais de orçamento e planejamento

Porta-voz da Meta em e-mail à Reuters

A recente reestruturação interna da Meta divide seus esforços em IA em quatro equipes: