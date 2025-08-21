Por que apareceram ícones de óculos nos stories do Instagram?

Quem acessou o Instagram nesses dias possivelmente se deparou com um ícone de óculos nos stories. Isso pode tanto indicar a forma como o conteúdo foi feito ou um truque para os stories aparecerem com destaque.

O que aconteceu

Ícone de óculos aparecem na visualização de stories feitos com óculos da Meta. Aparelhos não são vendidos no Brasil ainda, porém alguns criadores compram fora do país e utilizam por aqui. Tem tanto óculos da marca Ray-Ban como da Oakley. Eles são pareados com o celular e permitem tirar foto, fazer vídeo e atender a comandos de voz. Dispositivos custam a partir de US$ 300 (cerca de R$ 1.650).

Nas redes sociais, vários usuários notaram nos últimos dias que stories com ícone de óculos apareciam com destaque. No X, várias pessoas fizeram postagens questionando a razão dessas publicações aparecerem primeiro para elas. "Do nada o Instagram cheio de óculos nos stories", postou usuário identificado como Kelvin Max.