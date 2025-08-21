Felca alcança mais 15 milhões de seguidores após vídeo sobre adultização

O influenciador Felca ganhou mais de 15 milhões de seguidores após publicar o vídeo sobre adultização que repercutiu em todo o país, mobilizando parlamentares e provocando a prisão do influenciador Hytalo Santos. O dado é de um levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, feito com exclusividade para o UOL.

O que aconteceu

Total de seguidores passou de 20 milhões para 35,5 milhões. O crescimento de 76,33% considerou suas contas nas plataformas YouTube, X, TikTok, Instagram, Twitch e Facebook. O levantamento leva em conta o número registrado no dia 5 de agosto, véspera da publicação do vídeo, e às 15h de ontem.

Felca mais que dobrou total de seguidores no Instagram. O crescimento foi de 114,10%. O aumento mais tímido aconteceu no Twitch, site onde ele fazia seus streamings: a alta foi de 1,7%.