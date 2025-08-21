Felca alcança mais 15 milhões de seguidores após vídeo sobre adultização

O influenciador Felca ganhou mais de 15 milhões de seguidores após publicar o vídeo sobre adultização que repercutiu em todo o país, mobilizando parlamentares e provocando a prisão do influenciador Hytalo Santos. O dado é de um levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, feito com exclusividade para o UOL.
O que aconteceu
Total de seguidores passou de 20 milhões para 35,5 milhões. O crescimento de 76,33% considerou suas contas nas plataformas YouTube, X, TikTok, Instagram, Twitch e Facebook. O levantamento leva em conta o número registrado no dia 5 de agosto, véspera da publicação do vídeo, e às 15h de ontem.
Felca mais que dobrou total de seguidores no Instagram. O crescimento foi de 114,10%. O aumento mais tímido aconteceu no Twitch, site onde ele fazia seus streamings: a alta foi de 1,7%.
Felca foi citado por cerca de 263 mil usuários únicos nas redes sociais, em uma média de 3,2 posts por perfil. O dado foi obtido ao analisar uma amostra de 846 mil posts nas plataformas entre 5 e 20 de agosto.
Há um crescimento de 18.505% nas citações a Felca na amostra analisada. Foi comparado o volume de menções dos 15 dias anteriores à publicação vídeo sobre adultização com o período de 5 a 20 de agosto.
Programas de TV geraram picos de conversas. O levantamento da Nexus aponta dois: o primeiro dois dias após a postagem do vídeo adultização no YouTube e em outras redes de Felca (8 de agosto), e o segundo na última quinta-feira. O volume foi impulsionado pela divulgação da participação do influenciador no programa Altas Horas (TV Globo), a menção por Ana Maria Braga no Mais Você (TV Globo) e a repercussão da entrevista dele ao The Noite (SBT).
Termos como Hytalo Santos, crianças e adolescentes e Deus são destaques da nuvem de palavras. Somente o influenciador Hytalo Santos, denunciado por Felca no vídeo, foi mencionado em 11,3% da amostra analisada.
Altura de Felca gerou pesquisas no Google Trends Brasil. As buscas pelo influenciador se mantiveram em alta nos últimos sete dias. Ele acumulou pouco mais de 20 mil pesquisas, com um pico às 22h do último sábado. Outro termo relacionado foi "felca altura", que alcançou cerca de 10 mil pesquisas, com um pico também às 22h do último sábado, por causa da participação no Altas Horas.
