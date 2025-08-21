Noite virou dia: meteoro 'bola de fogo' raro é registrado no céu do Japão

Autoridades inicialmente suspeitaram de uma erupção do Sakurajima. A Agência Meteorológica do Japão chegou a investigar a possibilidade, mas descartou rapidamente essa hipótese, já que não houve emissão de cinzas nem padrões sísmicos típicos de atividade explosiva.

Especialistas confirmaram que se tratava de um meteoro do tipo "bola de fogo". "Esse objeto luminoso sem dúvida foi uma bola de fogo. Pode-se imaginar que, no instante em que cruzou o céu, a noite ficou tão clara quanto o dia", disse Toshihisa Maeda, diretor do Museu Espacial de Sendai, em Kagoshima, à emissora estatal japonesa NHK.

O fenômeno é raro pela intensidade. "Bolas de fogo são observadas dezenas de vezes ao ano no Japão. Mas as que brilham o suficiente para clarear o céu como se fosse dia são incomuns", explicou Maeda. Ele estima que o objeto tinha pelo menos alguns centímetros de tamanho, a julgar pelo impacto da onda de choque e pelo som registrado.

Outro especialista reforçou a singularidade do evento. Daichi Fujii, curador do Museu Municipal de Hiratsuka, em Kanagawa, disse ao jornal Asahi Shimbun que a bola de fogo entrou na atmosfera a cerca de 75.600 km/h e possivelmente caiu no mar ao sul de Kagoshima. "Bolas de fogo são vistas a cada poucos dias, mas esta fez o céu brilhar como se fosse dia. Foi uma grande bola de fogo, do tipo que só aparece a cada poucos anos", afirmou.

Há chance de fragmentos terem atingido o solo ou o mar. Pesquisadores já analisam imagens captadas em diferentes pontos do país, inclusive no aeroporto de Fukuoka, a mais de 200 quilômetros do local principal da observação.