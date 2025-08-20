Por que celular dobrável desequilibrou rivalidade Apple x Samsung

Celulares dobráveis podem ser um fiel da balança. Desde 2019 a Samsung se especializou neste tipo de produto. Hoje a linha Z tem dois modelos: o Fold, que se abre como um tipo de tablet; e o Flip, que abre na vertical. Já a Apple ainda não tem nenhum modelo de celular dobrável entre os iPhones.

Por que os dobráveis importam hoje?

Linha dobrável da Samsung começou mal. Os relatos sobre os problemas nas dobras dos primeiros Galaxy Fold naquele ano de 2019 se tornaram públicos e inicialmente deu razão para a Apple esperar mais pelo amadurecimento da tecnologia.

No entanto, a Samsung aprendeu com os erros e os dobráveis hoje são objeto de desejo. Em julho, os modelos Z Fold 7, Z Flip 7 e Z Flip 7 FE foram lançados, e os EUA gostaram deles. Segundo dados da sul-coreana, os produtos tiveram um aumento de mais de 25% no total de pré-encomendas em comparação com a geração anterior deles. "Isso inclui mais pré-encomendas do Galaxy Z Fold 7 do que qualquer dispositivo Z Fold anterior na história dos EUA", disse o comunicado da empresa.

Ampla faixa de preços dos modelos Samsung também tem feito a diferença. Nos EUA, os preços dos Galaxy S e Z da Samsung vão de US$ 650 a US$ 2.400, apontando para públicos com diferente poder aquisitivo. "Essa é uma enorme variedade de dispositivos", disse o analista da Canalys, Runar Bjorhovde, ao portal CNBC. "Há uma ideia de que você pode segmentar pessoas em todas as faixas de preço e pode encontrá-las em todos os lugares." Já os iPhones 15 variam de US$ 829 a US$ 1.599.

Não é a primeira vez que Samsung saiu na frente

Formato dos smartphones foi motivo importante da disputa anos atrás, por causa das telas grandes. A partir de 2012, a Samsung surfou na onda dos "phablets", termo que mistura celular e tablet; a linha Galaxy Note era sua grande vedete neste quesito, e começou a ganhar terreno nos EUA com a novidade. Só em 2014 a Apple —que é conhecida por demorar a adotar tendências da concorrência— lançou uma resposta. Foi o ano do iPhone 6, que veio com uma versão Plus.