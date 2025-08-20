Por que celular dobrável desequilibrou rivalidade Apple x Samsung

Apple e Samsung são concorrentes ferozes há anos no mercado global de celulares. Em certas regiões a primeira é líder, como nos EUA, e a segunda vence em outros locais, como Ásia e América do Sul. Nos EUA, porém, a hegemonia da maçã começa a dar sinais de empate com a rival sul-coreana.
O que aconteceu
Apple ainda lidera nos EUA, mas vendas caíram um pouco, e as da Samsung subiram. De acordo com a consultoria Canalys, no segundo trimestre deste ano a participação de mercado da Samsung cresceu de 23% para 31% no país em relação ao período anterior. Já a Apple caiu de 56% para 49% entre os dois períodos.
Oscilação nas ações também refletiu o momento bom para a Samsung e ruim para a Apple. As ações da Apple caírem cerca de 7,5% desde o início do ano, e as da Samsung subiram cerca de 35% no mesmo intervalo de tempo.
Celulares dobráveis podem ser um fiel da balança. Desde 2019 a Samsung se especializou neste tipo de produto. Hoje a linha Z tem dois modelos: o Fold, que se abre como um tipo de tablet; e o Flip, que abre na vertical. Já a Apple ainda não tem nenhum modelo de celular dobrável entre os iPhones.
Por que os dobráveis importam hoje?
Linha dobrável da Samsung começou mal. Os relatos sobre os problemas nas dobras dos primeiros Galaxy Fold naquele ano de 2019 se tornaram públicos e inicialmente deu razão para a Apple esperar mais pelo amadurecimento da tecnologia.
No entanto, a Samsung aprendeu com os erros e os dobráveis hoje são objeto de desejo. Em julho, os modelos Z Fold 7, Z Flip 7 e Z Flip 7 FE foram lançados, e os EUA gostaram deles. Segundo dados da sul-coreana, os produtos tiveram um aumento de mais de 25% no total de pré-encomendas em comparação com a geração anterior deles. "Isso inclui mais pré-encomendas do Galaxy Z Fold 7 do que qualquer dispositivo Z Fold anterior na história dos EUA", disse o comunicado da empresa.
Ampla faixa de preços dos modelos Samsung também tem feito a diferença. Nos EUA, os preços dos Galaxy S e Z da Samsung vão de US$ 650 a US$ 2.400, apontando para públicos com diferente poder aquisitivo. "Essa é uma enorme variedade de dispositivos", disse o analista da Canalys, Runar Bjorhovde, ao portal CNBC. "Há uma ideia de que você pode segmentar pessoas em todas as faixas de preço e pode encontrá-las em todos os lugares." Já os iPhones 15 variam de US$ 829 a US$ 1.599.
Não é a primeira vez que Samsung saiu na frente
Formato dos smartphones foi motivo importante da disputa anos atrás, por causa das telas grandes. A partir de 2012, a Samsung surfou na onda dos "phablets", termo que mistura celular e tablet; a linha Galaxy Note era sua grande vedete neste quesito, e começou a ganhar terreno nos EUA com a novidade. Só em 2014 a Apple —que é conhecida por demorar a adotar tendências da concorrência— lançou uma resposta. Foi o ano do iPhone 6, que veio com uma versão Plus.
Dobrável da Apple ainda não tem data pra sair, mas vem formato novo aí: o iPhone Air, mais fino. Na esteira do Galaxy 25 Edge, conhecido como o celular premium mais fino da atualidade (5,8 mm de espessura), o Air pode ser ainda mais estreito. "A Apple está claramente apostando que seu modelo Air de 5,5 mm vai aumentar sua sorte, já que os testes sugerem um forte desejo pelo novo formato", disse o diretor administrativo da empresa de investimentos Loop Capital, John Donovan, em maio, na reportagem da CNBC.
IAs e dobrável da Apple devem nortear o futuro
Rumores apontam que a Apple só deve lançar seu primeiro dobrável em 2026, para finalmente competir com o Z Fold. É o que diz Samik Chatterjee, analista do banco JPMorgan, em um relatório de julho. "O foco do investidor já se voltou para os lançamentos de outono de 2026, com a Apple devendo lançar seu primeiro iPhone dobrável como parte da linha do iPhone 18 em setembro de 2026", escreveu.
Até lá, a maçã continuará com seus celulares no formato "barra de chocolate". O formato dos iPhones não teve mudanças significativas desde 2017, com o lançamento do iPhone X e sua tela quase sem bordas.
No futuro, IA poderá ser nova disrupção na novela Apple x Samsung. Um exemplo disso é que a OpenAI, dona do ChatGPT, comprou em maio a startup do ex-guru de design da Apple, Jony Ive, por US$ 6,5 bilhões. A startup planeja desenvolver a próxima geração de aparelhos conectados contendo inteligência artificial. Outras startups de IA já lançaram pins, pingentes e óculos que dependem da voz dos usuários para controlar os dispositivos.
A Samsung têm acesso ao Google Gemini, considerado nome forte da IA ao lado do ChatGPT da OpenAI. Drew Blackard, vice-presidente de gerenciamento de produtos móveis da Samsung nos EUA, disse à CNBC que o recurso da IA do Google de circular algo na tela para pesquisar, funciona bem nos dobráveis, com seus displays maiores.
Já a Apple demora para lançar uma atualização da Siri com novos recursos de IA. A empresa se planeja para lançar isso só no ano que vem, e investidores temem que o atraso prejudique as vendas.
