Perdeu o celular? Calma, tem como rastrear e tentar achar o aparelho

Nos celulares com sistema iOS, usados em iPhones, vá em "Ajustes". Em seguida, toque no nome do usuário no topo da tela, e depois, em "Buscar". Veja se o recurso "Buscar [iPhone]" está ativado. Se estiver, quer dizer que o GPS estará funcionando o tempo todo.

Dê um "Google"

O Google tem uma ferramenta chamada "Encontre meu dispositivo", que pode ser acessada em outro celular ou por meio do navegador, bastando apenas digitar "Encontrar seu smartphone" no Google.

Em ambos os casos, vai abrir uma tela com a prévia do serviço. Para usá-lo, será necessário fazer login com sua conta Google.

Ao clicar no mapa, é possível a localização do aparelho, o nível de bateria, em qual rede wi-fi ele está conectado, fazê-lo reproduzir um som de alerta por até cinco minutos, mostrar uma mensagem para a pessoa que o achou até mesmo apagar o conteúdo do telefone.

A função ainda permite ver o número IMEI (uma combinação de códigos que funcionam como um "CPF" do celular). Caso seu aparelho seja roubado, por exemplo, ter esse número em mãos permite que as operadoras bloqueiem seu uso.