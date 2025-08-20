Sonda da Nasa encontra ondas misteriosas em Júpiter que desafiam a ciência

A sonda Juno, da Nasa, identificou em Júpiter um tipo de onda de plasma que nunca havia sido observado em nenhum outro planeta do Sistema Solar. A descoberta desafia as leis conhecidas da física de plasmas e pode mudar a forma como cientistas entendem o comportamento de campos magnéticos em planetas e estrelas.

O que aconteceu

A descoberta surpreendeu especialistas. As ondas foram detectadas na magnetosfera de Júpiter — a maior do Sistema Solar, que se estende por milhões de quilômetros e chega quase até a órbita de Saturno. Nessas regiões de baixa densidade, próximas ao polo norte do planeta, Juno registrou uma dinâmica que não se encaixa nos modelos tradicionais.

As ondas não seguiram as regras conhecidas. Em condições normais, elétrons produzem ondas chamadas de Langmuir, que oscilam paralelas às linhas do campo magnético. Já os íons geram ondas conhecidas como Alfvén, que se movem de forma perpendicular. Mas em Júpiter, a equipe observou uma inversão: ondas do tipo Alfvén exibiam propriedades típicas das Langmuir.