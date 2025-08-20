Sonda da Nasa encontra ondas misteriosas em Júpiter que desafiam a ciência

A sonda Juno, da Nasa, identificou em Júpiter um tipo de onda de plasma que nunca havia sido observado em nenhum outro planeta do Sistema Solar. A descoberta desafia as leis conhecidas da física de plasmas e pode mudar a forma como cientistas entendem o comportamento de campos magnéticos em planetas e estrelas.
A descoberta surpreendeu especialistas. As ondas foram detectadas na magnetosfera de Júpiter — a maior do Sistema Solar, que se estende por milhões de quilômetros e chega quase até a órbita de Saturno. Nessas regiões de baixa densidade, próximas ao polo norte do planeta, Juno registrou uma dinâmica que não se encaixa nos modelos tradicionais.
As ondas não seguiram as regras conhecidas. Em condições normais, elétrons produzem ondas chamadas de Langmuir, que oscilam paralelas às linhas do campo magnético. Já os íons geram ondas conhecidas como Alfvén, que se movem de forma perpendicular. Mas em Júpiter, a equipe observou uma inversão: ondas do tipo Alfvén exibiam propriedades típicas das Langmuir.
O fenômeno recebeu um novo nome. Os cientistas passaram a chamá-lo de modo Alfvén-Langmuir, uma espécie de "híbrido" entre as duas ondas conhecidas. Esse comportamento inédito foi descrito em um estudo liderado por Robert Lysak, da Universidade de Minnesota, publicado na revista Physical Review Letters em 16 de julho de 2025.
A origem pode estar em feixes de elétrons. Segundo a pesquisa, feixes ascendentes de elétrons com energias entre 1 keV e 2 MeV seriam os responsáveis por essa transformação incomum. A própria Juno já havia registrado esses feixes em 2016, em suas primeiras passagens pela região polar do planeta.
As implicações são amplas. Para Lysak, os resultados podem abrir caminho para novos modelos que expliquem não apenas a magnetosfera de Júpiter, mas também o comportamento de campos magnéticos em estrelas e exoplanetas. "O que vemos em Júpiter pode ajudar a interpretar fenômenos que ainda não conseguimos explicar em outros pontos do cosmos", afirmou o pesquisador.
O achado chega no fim de uma era. Após quase uma década orbitando o gigante gasoso, Juno se aproxima do encerramento de sua missão. A mudança gradual de sua órbita em direção ao polo norte de Júpiter foi decisiva para que a sonda revelasse esse fenômeno inédito.
