Casa Branca volta ao TikTok, mesmo com rede em limbo jurídico nos EUA

Casa Branca voltou ao TikTok ontem com uma nova conta. A rede social, que pertence à chinesa ByteDance, vive um limbo jurídico nos EUA.

O que aconteceu

Conta da Casa Branca reapareceu no TikTok com mensagem de "estamos de volta". Publicação conta com um vídeo com imagens do presidente Trump e um discurso em que ele diz: "eu sou a vocês de vocês". Na manhã esta quarta a conta já tem mais de 95 mil seguidores. A conta de Trump, no entanto, tem mais de 100 milhões de seguidores.

TikTok foi ameaçado de sair do ar nos EUA por ser de propriedade chinesa. Uma lei federal exige a venda ou proibição da plataforma por motivos de segurança nacional. Data limite era 20 de janeiro, porém Trump tem assinado ordens executivas que mantém a rede funcionado - a última foi em junho e tem validade de 90 dias.