Casa Branca volta ao TikTok, mesmo com rede em limbo jurídico nos EUA

Casa Branca voltou ao TikTok ontem com uma nova conta. A rede social, que pertence à chinesa ByteDance, vive um limbo jurídico nos EUA.
O que aconteceu
Conta da Casa Branca reapareceu no TikTok com mensagem de "estamos de volta". Publicação conta com um vídeo com imagens do presidente Trump e um discurso em que ele diz: "eu sou a vocês de vocês". Na manhã esta quarta a conta já tem mais de 95 mil seguidores. A conta de Trump, no entanto, tem mais de 100 milhões de seguidores.
TikTok foi ameaçado de sair do ar nos EUA por ser de propriedade chinesa. Uma lei federal exige a venda ou proibição da plataforma por motivos de segurança nacional. Data limite era 20 de janeiro, porém Trump tem assinado ordens executivas que mantém a rede funcionado - a última foi em junho e tem validade de 90 dias.
EUA acusam TikTok de sofrer interferência chinesa. A ByteDance negou diversas vezes tais alegações.
Trump procura compradores para a operação do TikTok nos EUA. Presidente mencionou em junho que havia encontrado pessoas ricas para adquirir a rede, mas até o momento não há nada de concreto.
Atual presidente dos EUA era a favor de banir o TikTok, mas retrocedeu. Durante as eleições, o então candidato percebeu que o aplicativo o ajudou a conquistar o apoio dos jovens em sua reeleição.
*Com informações da AFP
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.