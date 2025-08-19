Novo jogo 'AAA' fica disponível no PlayStation Plus a partir de hoje (19)

A trilha sonora de Austin Wintory, compositor de Journey, completa a imersão, elevando emoções e fluidez da narrativa. Críticos internacionais já elogiaram o título como "um jogo de expressão livre, com fluxo e significado", com nota média de 88 no Metacritic.

Flutulâmina - inovação que muda o jogo

O destaque de gameplay é a Flutulâmina, uma prancha mágica que combina snowboard, skate e surfe. Com ela, é capaz de deslizar velozmente pelas areias das dunas, executar manobras impressionantes e sentir uma sensação de leveza única pelos cenários.

Mais que uma ferramenta de movimento, a Flutulâmina transforma a exploração em um balé de velocidade e precisão. A cada manobra, salto ou curva, a experiência se mantém dinâmica e fascinante, reforçando a identidade artística do jogo.

Futuro e oportunidades para jogadores

A partir de janeiro de 2026, a PlayStation Plus deixará de oferecer jogos mensais para resgate na Essential e nos catálogos Extra e Deluxe, em um movimento que acompanha a migração definitiva para o PS5. Jogos do PS4 ainda poderão ser acessados ocasionalmente, e títulos já resgatados continuarão disponíveis para membros ativos.