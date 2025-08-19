Imbróglio entre Cade e Apple atrasa volta do Fortnite à App Store

Apple teve derrota nos EUA e na Europa por questão semelhante. Nos EUA, o Fortnite voltou a ser disponibilizado em maio; na Europa, no dia 16 de agosto. Para instalar o game nesses locais, é preciso baixar a Epic Games Store, a loja de aplicativos da desenvolvedora.

Entenda o imbróglio

Origem da ação é uma reclamação do Mercado Livre no Cade contra a Apple de 2022. Empresa de varejo acusa a gigante da tecnologia de práticas monopolistas. Isso porque a empresa rejeitou uma atualização de app, na qual havia o oferecimento de conteúdo digital de terceiros, em uma janela externa.

Mercado Livre argumenta que a App Store é um monopólio. Na representação, é dito que "o único que ganha com a proibição [da atualização à época] é a Apple", "enquanto perdem os desenvolvedores, distribuidores de bens e serviços digitais e os consumidores". Para a varejista, a Apple impõe aos desenvolvedores uma série de restrições em matérias de compras dentro de aplicativos, com o objetivo de evitar ou limitar a entrada de competidores nesses mercados.

Apple cobra uma taxa que varia de 15% a 30% em compras feitas dentro da sua plataforma. A empresa já se defendeu diversas vezes, alegando que seu sistema é seguro e facilita, inclusive, o cancelamento de compras. Sobre apps fora da loja, empresa cita que há chance de proliferar apps pornográficos, de distribuição de pirataria e de vírus.