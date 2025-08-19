TILTUOL
Imbróglio entre Cade e Apple atrasa volta do Fortnite à App Store

De Tilt, em São Paulo
Cena do jogo Fortnite, da Epic Games Imagem: Divulgação/Epic Games

A Epic Games adiou para outubro a volta do Fortnite para a App Store. Antes, a empresa dizia que seria em julho, mas o imbróglio envolvendo a Apple e o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) não possibilitou o retorno.

O que aconteceu

Epic Games afirmou ontem que Fortnite voltará à loja de apps da Apple em outubro, e não mais em julho como previsto. Em publicação no X, a empresa cita que adiamento tem relação com arranjo entre Apple e Cade.

"Cade adiou para a Apple se adequar às medidas". Diz a nota da Epic Games sobre o tema. Desenvolvedora cita ainda que torce para que o Cade garanta as mesmas liberdades que usuários dos EUA já têm".

Desenvolvedora do Forrnite voltará com app para loja após Apple permitir operações financeiras fora de sua loja. "Torcemos para que a Apple realmente pare de atrapalhar quem quer fazer negócios de forma direta - sem taxas abusivas, mensagens de alerta enganosas ou práticas discriminatórias", diz postagem no X.

Documentos do Cade indicam que Apple abriu negociação e pediu 30 dias. Fim do prazo está previsto para o início de setembro. Em tese, seria possível para a Epic Games liberar o games antes, mas a empresa parece estar sendo mais conservadora e sugerindo outubro.

Qual a causa dessa briga?

Em 2020, a Epic Games removeu o Fortnite, um dos jogos mais famosos do mundo, da App Store. Medida foi uma reação às taxas cobradas pela Apple - na época, 30% dos valores dos itens do game ficavam com a dona da plataforma. Empresa também removeu app da Play Store, a loja do Google. Como consequência, desenvolvedora entrou com ação contra Apple em várias partes do mundo.

No Brasil, a Epic Games não tem um processo contra a Apple, mas se apoia em decisão do Cade pró-Mercado Livre. A Superintendência do Cade pediu que Apple permitisse outras lojas de aplicativo dentro do seu ecossistema. Apple se disse "preocupada", mencionando que abertura prejudica segurança e privacidade dos usuários.

Apple teve derrota nos EUA e na Europa por questão semelhante. Nos EUA, o Fortnite voltou a ser disponibilizado em maio; na Europa, no dia 16 de agosto. Para instalar o game nesses locais, é preciso baixar a Epic Games Store, a loja de aplicativos da desenvolvedora.

Entenda o imbróglio

Origem da ação é uma reclamação do Mercado Livre no Cade contra a Apple de 2022. Empresa de varejo acusa a gigante da tecnologia de práticas monopolistas. Isso porque a empresa rejeitou uma atualização de app, na qual havia o oferecimento de conteúdo digital de terceiros, em uma janela externa.

Mercado Livre argumenta que a App Store é um monopólio. Na representação, é dito que "o único que ganha com a proibição [da atualização à época] é a Apple", "enquanto perdem os desenvolvedores, distribuidores de bens e serviços digitais e os consumidores". Para a varejista, a Apple impõe aos desenvolvedores uma série de restrições em matérias de compras dentro de aplicativos, com o objetivo de evitar ou limitar a entrada de competidores nesses mercados.

Apple cobra uma taxa que varia de 15% a 30% em compras feitas dentro da sua plataforma. A empresa já se defendeu diversas vezes, alegando que seu sistema é seguro e facilita, inclusive, o cancelamento de compras. Sobre apps fora da loja, empresa cita que há chance de proliferar apps pornográficos, de distribuição de pirataria e de vírus.

