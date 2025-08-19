Brasil tem 3 trunfos para fazer data center virar tíquete na briga da IA

60% do nosso processamento em nuvem está fora do Brasil, ou seja, a gente importa toda essa capacidade

Affonso Nina

Essa dependência externa custa caro. Em 2024, o déficit na balança comercial bateu na casa dos US$ 7 bilhões, afirmou Nina, em entrevista a Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas.

Ele reforça que processar dados é crucial para o desenvolvimento econômico e social de um país e alerta que, até agora, o Brasil tem ficado de fora do trem-bala da IA. Hoje, a América Latina tem apenas 2% dos data centers do planeta, enquanto China, EUA e União Europeia concentram grande parte dos centros de processamento.

Estamos perdendo a oportunidade de atender a demanda interna e ainda exportar capacidade de processamento. Os data centers são um elo de uma cadeia muito maior

Affonso Nina

Janela de oportunidade

Mas nem tudo é má notícia. Para Nina, a alta demanda global abre uma janela de oportunidade para o Brasil virar exportador de serviços, assim como no agronegócio. Entre as vantagens competitivas do país estão uma matriz energética majoritariamente renovável, um sistema elétrico integrado e um posicionamento geográfico estratégico.