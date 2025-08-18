O que sabemos do robô capaz de engravidar?

Robô está em estágio avançado de desenvolvimento. Segundo Zhang Qifeng, fundador da empresa Kaiwa Technology, um protótipo estará à venda a partir do próximo ano por cerca de R$ 73 mil.

Agora, o útero precisa ser implantado no abdômen do robô para que uma pessoa real e o robô possam interagir para conceber a gravidez, permitindo que o feto cresça dentro dele.

Zhang Qifeng, fundador da empresa Kaiwa Technology

Tecnologia não é totalmente nova

Úteros artificiais tiveram resultados promissores em estudos com animais. Em 2017, pesquisadores da Filadélfia (EUA) mantiveram um cordeiro prematuro em uma "biobolsa" por quatro semanas.

Porém, até então, eles funcionavam como incubadoras neonatais, que dão suporte a gestações parciais. Com a tecnologia da Kaiwa, o trabalho do útero artificial se iniciará na fertilização. Detalhes de como isso será feito ainda não foram divulgados pela empresa.

Anúncio levantou debates científicos, éticos e legais

Humanoide pode ser esperança para pessoas com problemas de fertilidade. A expectativa é que a tecnologia possa, por exemplo, colaborar para resolver problemas causados pela baixa taxa de fertilização na China.