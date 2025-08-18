Descoberta intrigante: até 6 miniluas podem ficar presas à Terra por meses

Pesquisadores sugerem que fragmentos lançados da Lua em impactos de asteroides podem ser temporariamente capturados pela gravidade da Terra.
O que aconteceu
Chamadas miniluas, elas ficam em órbita por alguns meses antes de seguir viagem ao redor do Sol. O estudo, publicado na revista Icarus, estima que até seis miniluas possam estar presentes de uma só vez.
Quando um asteroide atinge a Lua, parte do material é arremessada para o espaço. Grande parte acaba em órbita do Sol, mas alguns fragmentos podem ser puxados para perto da Terra. Simulações mostram que essas partículas conseguem ficar presas aqui temporariamente, em média por nove meses.
É meio como uma quadrilha, em que os pares trocam regularmente e às vezes saem da pista de dança por um tempo Roberto Jedicke, astrônomo da Universidade do Havaí e autor da pesquisa, ao Space.com
Exemplos recentes
Dois objetos reforçam essa hipótese. O primeiro é o Kamo'oalewa (469219), detectado em 2016, que estudos apontam ser um pedaço da Lua arrancado entre 1 milhão e 10 milhões de anos atrás, provavelmente no impacto que criou a cratera Giordano Bruno. O segundo é o 2024 PT5, descoberto recentemente, que também apresenta características lunares.
Esses corpos têm, em geral, de 1 a 2 metros de diâmetro, o que dificulta sua detecção. Além disso, movem-se rápido no céu. "Detectar objetos desse tamanho significa que eles precisam estar próximos para serem brilhantes, mas, se estão próximos, também parecem se mover rapidamente", disse Jedicke.
Outro desafio é que, em imagens de telescópios, eles deixam rastros em vez de pontos. "Rastros são mais difíceis para os algoritmos de computador identificarem", revelou.
Apesar da estimativa de seis miniluas, o pesquisador alerta que o número ainda é incerto. "A incerteza é gigantesca. Se houvesse tantos objetos assim, os levantamentos telescópicos provavelmente detectariam mais deles. Então a previsão nominal quase certamente está errada. Isso é ciência", diz. Do ponto de vista científico, as miniluas e seus parentes "podem ajudar a revelar como o sistema solar se formou e continua a evoluir", disse Jedicke.
