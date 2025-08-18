Descoberta intrigante: até 6 miniluas podem ficar presas à Terra por meses

É meio como uma quadrilha, em que os pares trocam regularmente e às vezes saem da pista de dança por um tempo Roberto Jedicke, astrônomo da Universidade do Havaí e autor da pesquisa, ao Space.com

Exemplos recentes

Dois objetos reforçam essa hipótese. O primeiro é o Kamo'oalewa (469219), detectado em 2016, que estudos apontam ser um pedaço da Lua arrancado entre 1 milhão e 10 milhões de anos atrás, provavelmente no impacto que criou a cratera Giordano Bruno. O segundo é o 2024 PT5, descoberto recentemente, que também apresenta características lunares.

Esses corpos têm, em geral, de 1 a 2 metros de diâmetro, o que dificulta sua detecção. Além disso, movem-se rápido no céu. "Detectar objetos desse tamanho significa que eles precisam estar próximos para serem brilhantes, mas, se estão próximos, também parecem se mover rapidamente", disse Jedicke.

Outro desafio é que, em imagens de telescópios, eles deixam rastros em vez de pontos. "Rastros são mais difíceis para os algoritmos de computador identificarem", revelou.

Apesar da estimativa de seis miniluas, o pesquisador alerta que o número ainda é incerto. "A incerteza é gigantesca. Se houvesse tantos objetos assim, os levantamentos telescópicos provavelmente detectariam mais deles. Então a previsão nominal quase certamente está errada. Isso é ciência", diz. Do ponto de vista científico, as miniluas e seus parentes "podem ajudar a revelar como o sistema solar se formou e continua a evoluir", disse Jedicke.