Big techs somam vitórias no 'Eca Digital' e veem novas formas de avançar

O vídeo do influenciador Felca sobre adultização uniu o país como há muito não se via —contém ironia— desde o morango do amor.

Ao expor a exploração e exposição sexual de crianças em redes sociais, o influenciador Felca explicitou práticas condenáveis de vários de seus colegas youtubers, uniu da esquerda à direita passando pelo Centrão e inspirou mais de 30 projetos de lei. Fora esses, o governo Lula deve encaminhar ao Congresso sua própria proposta com o objetivo duplo de proteger crianças e impor regras às plataformas digitais.