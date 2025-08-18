AGU aciona Meta contra práticas da IA que sugerem erotização para jovens

A Advocacia-Geral da União (AGU) notificou extrajudicialmente a Meta, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, para pedir a exclusão de permissões na sua inteligência artificial sobre diálogos de cunho sexual para crianças e adolescentes. O movimento ocorre após reportagem que revelou tais políticas da empresa nesse sentido.
O que aconteceu
No documento, a AGU também pede que a Meta que a empresa esclareça quais medidas serão adotadas para proteger crianças e adolescentes. É solicitado que a empresa apresente ações para que estes públicos não tenham acesso a conteúdo sexual ou erótico.
A medida veio dias após reportagens da agência Reuters e do Núcleo Jornalismo que mostraram como a IA da Meta permitia conversas de teor sexual com crianças. O caso na AGU ocorre via Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia (PNDD), por demanda apresentada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).
Para a AGU, os chatbots podem ampliar "de forma exponencial" risco do contato de menores de idade com material sexualmente sugestivo e potencialmente criminoso. "Essa situação oferece risco concreto à integridade psíquica de crianças e adolescentes, além de gerar danos institucionais e dificultar o efetivo exercício do direito à proteção integral [às crianças e adolescentes] previsto no art. 227 da Constituição Federal", afirma a AGU em trecho do documento.
Órgão aponta falta de filtro etário para verificar se os usuários entre 13 e 18 anos estão acessando conteúdos inadequados na Meta. As plataformas digitais da companhia são permitidas para qualquer pessoa a partir dos 13 anos de idade.
Além disso, conteúdo erótico gerado pelos chatbots da Meta viola seus próprios Padrões da Comunidade. As regras proíbem conteúdos com erotização infantil ou exploração sexual infantil, além de conversas implicitamente sexuais em mensagens privadas com crianças.
Problema fere ainda o Marco Civil, sustenta AGU. Menciona uma recente decisão sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, na qual o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que as plataformas web deverão ser responsabilizadas pelos conteúdos gerados por terceiros.
Outro lado
UOL procurou a Meta no Brasil, que não se manifestou até a publicação desta notícia. O espaço segue aberto.
