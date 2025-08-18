AGU aciona Meta contra práticas da IA que sugerem erotização para jovens

A Advocacia-Geral da União (AGU) notificou extrajudicialmente a Meta, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, para pedir a exclusão de permissões na sua inteligência artificial sobre diálogos de cunho sexual para crianças e adolescentes. O movimento ocorre após reportagem que revelou tais políticas da empresa nesse sentido.

O que aconteceu

No documento, a AGU também pede que a Meta que a empresa esclareça quais medidas serão adotadas para proteger crianças e adolescentes. É solicitado que a empresa apresente ações para que estes públicos não tenham acesso a conteúdo sexual ou erótico.

A medida veio dias após reportagens da agência Reuters e do Núcleo Jornalismo que mostraram como a IA da Meta permitia conversas de teor sexual com crianças. O caso na AGU ocorre via Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia (PNDD), por demanda apresentada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).