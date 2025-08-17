Qual a fase da Lua hoje (17)? Veja calendário lunar de agosto 2025 completo

A fase da Lua é minguante hoje, domingo (17), o que significa que a parte iluminada do disco lunar visível está diminuindo a cada noite.
Isso acontece porque, nesse ponto do ciclo, a Lua surge mais tarde no céu e aparece parcialmente iluminada pelo Sol, com a luz concentrada em uma faixa que encolhe progressivamente. É um período associado à redução da claridade noturna e, para os observadores, um momento ideal para perceber o relevo e as sombras nas crateras, já que o contraste se acentua.
Calendário lunar de agosto de 2025
A Lua passa por diferentes fases em um ciclo de cerca de 29,5 dias, conhecido como mês sinódico. As principais fases lunares ocorrem nas seguintes datas neste mês:
- Lua minguante - 16 de agosto, às 2h12;
- Lua nova - 23 de agosto, às 3h06.
Durante essas fases:
- A Lua minguante marca a diminuição gradual da luz refletida visível da Terra, encerrando o ciclo.
- A Lua nova ocorre quando o satélite está entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível no céu;
Cada fase resulta da posição relativa entre Sol, Terra e Lua, e pode ser observada com clareza em noites com céu limpo.
Características da lua minguante
Essa fase exerce influência sobre os oceanos, embora de forma diferente da Lua cheia. A força gravitacional da Lua continua responsável pelas marés, mas durante a Lua minguante, as marés têm amplitude menor em comparação às marés vivas, típicas das fases cheia e nova.
Além das marés, estudos observacionais sugerem que a diminuição gradual da luminosidade noturna influencia o comportamento de diversas espécies marinhas e animais noturnos. A Lua minguante proporciona iluminação reduzida, o que pode alterar padrões de alimentação, deslocamento e reprodução, estimulando atividades mais discretas e protegidas. Entre os organismos sensíveis a essa fase estão corais, moluscos, tartarugas marinhas e aves migratórias, que ajustam seus hábitos à menor intensidade de luz.
Curiosidades científicas sobre a Lua
A Lua é o único satélite natural da Terra e tem aproximadamente um quarto do diâmetro terrestre. Ela está, em média, a 384.400 km de distância da Terra, embora essa distância varie ao longo do mês devido à sua órbita elíptica. Nos pontos mais próximos (perigeu), ela pode estar a cerca de 363 mil km, e nos mais distantes (apogeu), até 405 mil km.
A forma como vemos a Lua também muda conforme o hemisfério onde se está. No hemisfério Sul, a parte iluminada da Lua crescente aparece voltada para a esquerda, enquanto no hemisfério Norte aparece à direita. Essa diferença é causada pela perspectiva de observação em relação à posição do observador no planeta.
A Lua também tem um movimento conhecido como rotação síncrona, o que significa que ela gira em torno de si mesma na mesma velocidade com que orbita a Terra — por isso, vemos sempre a mesma face lunar. Já o lado oposto, erroneamente chamado de "lado oculto", também recebe luz solar, mas nunca é visível da Terra sem o uso de sondas ou espaçonaves.
Embora sua gravidade influencie fortemente os oceanos, a massa dos seres humanos é pequena demais para sofrer qualquer alteração fisiológica perceptível por conta da Lua. Dessa forma, não há evidências científicas de que as fases lunares causem efeitos diretos sobre a saúde humana, humor ou ciclos biológicos.
