Dona do Tinder aposta em vídeochamada com desconhecidos para engajar Gen Z

Match Group (dona do Tinder) agora tem um novo aplicativo chamado Vividi. Diferente do app de namoro, a ideia deste é conectar a pessoa por meio de chamadas de vídeo aleatórias. A nova opção tenta atrair as novas gerações, que não veem muito sentido em aplicativos de encontro tradicionais.

O que aconteceu

Vividi permite conexões via chamada de vídeo com pessoas aleatórias. Disponível gratuitamente na Play Store e na App Store, o aplicativo procura "promover conexões humanas reais" com gente e de "diferentes lugares.". Desenvolvimento foi feito pela Hyperconnect, uma empresa do grupo Match - logo, quem não conhece não vai saber a conexão com o Tinder.

Basta dar play e começar a receber sugestões de novas pessoas para se conectar. Em comunicado, a companhia diz que a ideia é promover "interações autênticas" e "momentos imprevisíveis que podem render boas risadas" sem filtros ou edições para a Geração Z. Há uma priorização de conexão com pessoas com localidade parecida.