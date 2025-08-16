TILTUOL
Para que serve o modo avião do celular? Descubra o principal uso e 6 outros

O "modo avião" deve ser usado nos aviões, mas também serve para outras situações
Você já se perguntou por que, anos atrás, muitas das companhias aéreas não permitiam utilizar celulares durante os voos e hoje em dia algumas delas até oferecem conexão wi-fi? O modo avião impede a interferência dos aparelhos na comunicação das aeronaves, porque desativa todas as conexões sem fio do celular.

Wi-fi, dados móveis (3G, 4G, 5G), rádio, além de chamadas telefônicas de SMS ficam completamente desabilitados.

Mesmo com o modo avião ativado, é possível usar todos os outros recursos disponíveis no celular, desde que não demandem conexão sem fio —apenas o Bluetooth continua funcionando.

Você pode, por exemplo, ouvir música que esteja armazenada no dispositivo, ler ou escrever alguma coisa e até jogar. Também pode usar o wi-fi que algumas companhias oferecem durante os voos, sem deixar de manter ativo o modo avião (para isso, basta reativar só o wi-fi depois de acionar o modo avião).

Por mais que a função do modo avião exista para manter a segurança durante os voos, ele pode ser usado com vários outros objetivos. Listamos alguns deles para você.

1. Economia de bateria

Os aparelhos celulares buscam conexão o tempo todo, seja a rede telefônica, sinal wi-fi ou dispositivos para parear via Bluetooth. O modo avião é uma boa opção para evitar que isso aconteça em áreas sem cobertura, por exemplo —poupando, assim, a sua bateria.

2. Carregamento mais rápido

Claro, se o modo avião economiza bateria, o carregamento do seu celular vai ser muito mais rápido com ele acionado.

3. Evitar gastos de roaming internacional

O custo de roaming internacional (taxa cobrada pelas operadoras por ligações e mensagens feitas e recebidas fora do país) é um tanto elevado. Uma forma segura de evitar dores de cabeça na hora de pagar a conta da operadora é ativar o modo avião.

4. Evitar propagandas em joguinhos

Muitos jogos de celular exibem anúncios que podem acabar incomodando, mas que só aparecem se o celular estiver conectado. Como o modo avião desconecta a internet, os anúncios param de ser exibidos e você pode jogar mais tranquilamente.

5. Não ser incomodado

Ative o modo avião para evitar receber chamadas ou mensagens durante as preciosas horas de sono ou durante uma reunião importante, por exemplo.

6. Segurança para as crianças

Se você costuma deixar crianças jogarem em seu celular, o modo avião é uma boa opção para evitar que elas façam ligações indesejadas ou acessem sites ou aplicativos inadequados.

Como ativar?

Para ativar o modo avião no Android, basta deslizar o dedo da barra superior para baixo, na vertical, acessando o menu de controle. Procure o ícone de avião e toque nele.

Imagem: Reprodução

No iOS, acesse a Central de controle deslizando o dedo do canto superior direito da tela para baixo e toque no ícone de avião.

Imagem: Reprodução

Pronto! As conexões sem fio de seu celular já estarão desativadas.

*Com informações de reportagem publicada em 06/02/2022

