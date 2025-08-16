Para que serve o modo avião do celular? Descubra o principal uso e 6 outros

Você já se perguntou por que, anos atrás, muitas das companhias aéreas não permitiam utilizar celulares durante os voos e hoje em dia algumas delas até oferecem conexão wi-fi? O modo avião impede a interferência dos aparelhos na comunicação das aeronaves, porque desativa todas as conexões sem fio do celular.

Wi-fi, dados móveis (3G, 4G, 5G), rádio, além de chamadas telefônicas de SMS ficam completamente desabilitados.

Mesmo com o modo avião ativado, é possível usar todos os outros recursos disponíveis no celular, desde que não demandem conexão sem fio —apenas o Bluetooth continua funcionando.