Como o morango do amor quebrou a barreira do algoritmo nas redes sociais?

Virou um surto coletivo como há muito tempo não víamos Helton Simões Gomes

Curioso porque eu também não vi nas redes sociais, vi aparecendo na lojinha de doce e depois numa notícia do UOL, mas em nenhum momento eu fui impactado por isso nas redes sociais

Diogo Cortiz

Não ter aparecido para todos, contam os apresentadores de Deu Tilt, é o indicativo do estágio atual das redes sociais, cada vez mais fragmentadas e voltadas a reunir as pessoas em bolhas de interesse fechadas e que não se comunicam com as outras.

O processo de comunicação mudou muito nas redes sociais, porque antes falávamos de pessoas conectadas, que concentram muitas conexões, que eram os grandes influenciadores. Quando eles falavam alguma coisa, tinham uma rede tão forte em torno deles que isso ia se replicando de uma maneira mais fácil, só que hoje o processo de entrega de conteúdo acaba sendo muito mais pelo algoritmo, e ele vai criando bolhas invisíveis para nós

Diogo Cortiz

Esse cenário fomenta o surgimento dos influenciadores algorítmicos, aqueles que estão mais focados em ingressar em um nicho de algoritmo para aparecer a públicos específicos.