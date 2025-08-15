Agendar chamadas e reação em ligações: as novas funções do WhatsApp

WhatsApp começa a liberar duas três funções para quem realiza chamadas pelo app: agendar uma ligação com algum contato ou um grupo e usar reações durante a conversa. Funções começam a ser liberadas hoje.

O que aconteceu

Agendamento de chamada é feito tocando em "+" na aba ligações. Você tem tanto a opção de chamadas individuais como com um grupo, convidando individualmente ou todos de uma vez só. O nome da opção é "programar ligação". Lá, você cadastra o nome do evento (além de definir se vai ser chamada de voz ou vídeo, definir a data e o horário).

Curioso que a função de agendar é algo comum de apps corporativos. Maioria das soluções famosas, como Zoom e Teams, permite esse tipo de funcionalidade, geralmente atrelada a um app de calendário.