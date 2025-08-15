Qual a fase da Lua hoje (15)? Veja calendário lunar de agosto 2025 completo

A fase da Lua é cheia hoje, sexta-feira (15), o que significa que todo o disco lunar visível está completamente iluminado pelo Sol.
Isso acontece porque, nesse ponto do ciclo, a Lua está em posição oposta ao Sol em relação à Terra, formando um alinhamento que permite que sua face voltada para nós receba luz solar direta. É a fase mais brilhante e imponente, favorecendo a observação de detalhes a olho nu e gerando maior claridade noturna.
Calendário lunar de agosto de 2025
A Lua passa por diferentes fases em um ciclo de cerca de 29,5 dias, conhecido como mês sinódico. As principais fases lunares ocorrem nas seguintes datas neste mês:
- Lua cheia - 9 de agosto, às 4h55;
- Lua minguante - 16 de agosto, às 2h12;
- Lua nova - 23 de agosto, às 3h06.
Durante essas fases:
- A Lua nova ocorre quando o satélite está entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível no céu;
- A Lua crescente surge após a Lua nova e apresenta crescente iluminação noturna;
- A Lua cheia acontece quando a face lunar voltada para a Terra está totalmente iluminada pelo Sol;
- A Lua minguante marca a diminuição gradual da luz refletida visível da Terra, encerrando o ciclo.
Cada fase resulta da posição relativa entre Sol, Terra e Lua, e pode ser observada com clareza em noites com céu limpo.
Características da lua cheia
Essa fase tem efeitos bem documentados sobre os oceanos, devido à força gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra. Essa atração é responsável pelas marés, com efeitos especialmente marcantes durante as fases cheia e nova, quando ocorrem as chamadas marés vivas, de maior amplitude.
Além das marés, estudos observacionais sugerem que diversas espécies marinhas e animais noturnos também são influenciados pela intensa luminosidade lunar. A Lua cheia, por exemplo, oferece iluminação máxima durante toda a noite, o que pode alterar padrões de comportamento, como alimentação, reprodução e deslocamento no ambiente natural. Entre os organismos que demonstram respostas sensíveis à luz intensa dessa fase estão corais, moluscos, tartarugas marinhas e aves migratórias.
Curiosidades científicas sobre a Lua
A Lua é o único satélite natural da Terra e tem aproximadamente um quarto do diâmetro terrestre. Ela está, em média, a 384.400 km de distância da Terra, embora essa distância varie ao longo do mês devido à sua órbita elíptica. Nos pontos mais próximos (perigeu), ela pode estar a cerca de 363 mil km, e nos mais distantes (apogeu), até 405 mil km.
A forma como vemos a Lua também muda conforme o hemisfério onde se está. No hemisfério Sul, a parte iluminada da Lua crescente aparece voltada para a esquerda, enquanto no hemisfério Norte aparece à direita. Essa diferença é causada pela perspectiva de observação em relação à posição do observador no planeta.
A Lua também tem um movimento conhecido como rotação síncrona, o que significa que ela gira em torno de si mesma na mesma velocidade com que orbita a Terra — por isso, vemos sempre a mesma face lunar. Já o lado oposto, erroneamente chamado de "lado oculto", também recebe luz solar, mas nunca é visível da Terra sem o uso de sondas ou espaçonaves.
Embora sua gravidade influencie fortemente os oceanos, a massa dos seres humanos é pequena demais para sofrer qualquer alteração fisiológica perceptível por conta da Lua. Dessa forma, não há evidências científicas de que as fases lunares causem efeitos diretos sobre a saúde humana, humor ou ciclos biológicos.
