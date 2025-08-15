TILTUOL
Nio: os planos da 'nova Oi' para voltar ao mundo da internet para celular

Helton Simões Gomes
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Torre de telefonia celular da Oi
Torre de telefonia celular da Oi Imagem: Paulo Lisboa/Brazil Photo Press/Folhapress

Quase três anos após a Oi deixar o mercado de telefonia celular, uma das companhias formada após o desmonte da ex-supertele planeja voltar a oferecer internet para celulares, segundo apurou a coluna junto a fontes próximas ao assunto.

O esfacelamento da Oi ocorreu lentamente. Em 2021, a área de infraestrutura foi vendida, o que deu origem à V.tal, companhia de fundos geridos pelo banco BTG e que renomeou a marca de data centers para Tecto. A operação de celular foi pulverizada entre Claro, TIM e Vivo em 2022. Já os serviços de fibra óptica foram vendidos em 2024, como desfecho de um acordo bilionário que sepultou de vez a ex-campeã nacional.

Essa última etapa deu origem à Nio. Agora, a empresa constituída apenas em março —e que já nasceu como vice-líder em internet fixa e R$ 4 bilhões de receita anual — rascunha de forma acelerada linhas de ação para virar a mais nova concorrente no concentrado mercado brasileiro de celular —esse e o complexo processo de reestruturação da empresa podem ser os entraves para a "Nova Oi" vender planos de conexão móvel.

O que rolou?

Dona de uma carteira de 4,1 milhões de clientes de internet via fibra óptica, a Nio tem duas linhas de atuação para concretizar a pretensões de entrar no segmento de telefonia celular:

O primeiro deles é virar uma MVNO (operadora de rede móvel virtual). Ou seja, alugar a infraestrutura ociosa de alguma grande empresa e passar a vender seus serviços por meio dela, disse uma fonte próxima da movimentação. Até agora:

Não houve proposta oficial, mas apenas sondagens informais às três grandes, Claro, TIM e Vivo. Exemplos de MVNO são:A Datatora, com 3 milhões de clientes, e SurfTelecom, com 2,5 milhões, ambas associadas à TIM, e a NuCell, uma parceria do NuBank com a Claro.

Para a Nio, seria vantajoso adicionar o celular ao portfólio com o serviço de fibra, ainda mais devido à visibilidade da telefonia móvel, o serviço de telecomunicação que de longe é o mais popular do Brasil.

Mas, a viabilidade do negócio depende de uma dura negociação com as líderes do mercado. já que, nas contas da Nio, a empreitada só valeria a pena se o aluguel no atacado da infraestrutura de rede tivesse um desconto de 20% a 30% dos preços aplicados no varejo.

Mesmo que o acerto seja de difícil concretização, essa é a hipótese que a empresa considera ideal e a que mais aposta suas fichas e considera. Procurada, a empresa não quis se pronunciar sobre esse assunto. No entanto, a companhia não descarta participar dos próximos leilões de radiofrequência promovidos pela Anatel, afirma Marcio Fabbris, presidente da Nio.

Segundo o executivo, a empresa tem capacidade financeira para entrar na disputa. Mas só se as condições diz, forem favoráveis. Essa decisão não deve demorar tanto a sair, já que a agência deve realizar um leilão dentro de dois ou três anos das frequências a serem usadas no que virá a ser o 6G.

Por que é importante?

Quando saiu da telefonia celular, a Oi praticava os menores preços do mercado. Segundo levantamento do Idec em novembro de 2021, o preço do Gigabite de um plano pré-pago era vendido por um quinto do valor aplicado pelas concorrentes em São Paulo.

Se hoje, as três grandes fornecem 95% das linhas de celular do país —Vivo (38,5%), Claro (33,2%) e TIM (23,4%)—, antes de a Oi sair de cena, a concentração entre elas era menor, de 80% —Vivo (33%), Claro (27%) e TIM (20,4%), em janeiro de 2022. Uma companhia com apetite para atuar em escala nacional poderia dinamizar o setor.

Para Fabbris, uma mudança na regulação no setor de telecomunicação poderia incentivar a inovação, algo que aconteceu no setor bancário, tanto que novidades como o Pix e as fintechs romperam paradigmas e permitiram a ascensão de novas empresas. Uma janela de oportunidade para isso seria o PGMC (Plano Geral de Metas de Competição), que dá as diretrizes para como as empresas devem lidar com concorrentes de diversos portos e está sendo debatido agora na Anatel.

No final das contas, a competição é boa pro usuário final.

Márcio Fabbris, presidente da Nio

Não é bem assim, mas tá quase lá

A Nio é um caso bem particular de empresa que já nasceu grande, mas não tão grande quanto suas rivais e ainda tem de lidar com problemas de empresa pequena.

Vamos por partes. Ter quase 4 milhões de clientes faz dela a terceira maior fornecedora de banda larga fixa do Brasil, atrás apenas de Claro e Vivo. Só que, sem a possibilidade de fornecer outros serviços, como os de TV a cabo e de telefonia celular, a margem de manobra junto a clientes é limitada. Por último, a companhia corre para depender cada vez menos de alguns serviços da Oi —sim, a companhia ainda existe e fornece infraestrutura e faz consultoria para alguns segmentos—, o que envolve transferir criar do zero sistemas cruciais para continuar a operar.

Ainda que o celular esteja no horizonte, a prioridade é "arrumar a casa", conta Fabbris. E o prazo é para lá de curto, já que a meta é concluir tudo até o fim do ano.

A gente tá falando aqui numa nova era nas telecomunicações, porque a gente já nasce grande com a chance de fazer diferente

Márcio Fabbris, presidente da Nio

