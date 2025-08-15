Nio: os planos da 'nova Oi' para voltar ao mundo da internet para celular

(Esta é a newsletter Tilt. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha)
Quase três anos após a Oi deixar o mercado de telefonia celular, uma das companhias formada após o desmonte da ex-supertele planeja voltar a oferecer internet para celulares, segundo apurou a coluna junto a fontes próximas ao assunto.
O esfacelamento da Oi ocorreu lentamente. Em 2021, a área de infraestrutura foi vendida, o que deu origem à V.tal, companhia de fundos geridos pelo banco BTG e que renomeou a marca de data centers para Tecto. A operação de celular foi pulverizada entre Claro, TIM e Vivo em 2022. Já os serviços de fibra óptica foram vendidos em 2024, como desfecho de um acordo bilionário que sepultou de vez a ex-campeã nacional.
Essa última etapa deu origem à Nio. Agora, a empresa constituída apenas em março —e que já nasceu como vice-líder em internet fixa e R$ 4 bilhões de receita anual — rascunha de forma acelerada linhas de ação para virar a mais nova concorrente no concentrado mercado brasileiro de celular —esse e o complexo processo de reestruturação da empresa podem ser os entraves para a "Nova Oi" vender planos de conexão móvel.
O que rolou?
Dona de uma carteira de 4,1 milhões de clientes de internet via fibra óptica, a Nio tem duas linhas de atuação para concretizar a pretensões de entrar no segmento de telefonia celular:
O primeiro deles é virar uma MVNO (operadora de rede móvel virtual). Ou seja, alugar a infraestrutura ociosa de alguma grande empresa e passar a vender seus serviços por meio dela, disse uma fonte próxima da movimentação. Até agora:
Não houve proposta oficial, mas apenas sondagens informais às três grandes, Claro, TIM e Vivo. Exemplos de MVNO são:A Datatora, com 3 milhões de clientes, e SurfTelecom, com 2,5 milhões, ambas associadas à TIM, e a NuCell, uma parceria do NuBank com a Claro.
Para a Nio, seria vantajoso adicionar o celular ao portfólio com o serviço de fibra, ainda mais devido à visibilidade da telefonia móvel, o serviço de telecomunicação que de longe é o mais popular do Brasil.
Mas, a viabilidade do negócio depende de uma dura negociação com as líderes do mercado. já que, nas contas da Nio, a empreitada só valeria a pena se o aluguel no atacado da infraestrutura de rede tivesse um desconto de 20% a 30% dos preços aplicados no varejo.
Mesmo que o acerto seja de difícil concretização, essa é a hipótese que a empresa considera ideal e a que mais aposta suas fichas e considera. Procurada, a empresa não quis se pronunciar sobre esse assunto. No entanto, a companhia não descarta participar dos próximos leilões de radiofrequência promovidos pela Anatel, afirma Marcio Fabbris, presidente da Nio.
Segundo o executivo, a empresa tem capacidade financeira para entrar na disputa. Mas só se as condições diz, forem favoráveis. Essa decisão não deve demorar tanto a sair, já que a agência deve realizar um leilão dentro de dois ou três anos das frequências a serem usadas no que virá a ser o 6G.
Por que é importante?
Quando saiu da telefonia celular, a Oi praticava os menores preços do mercado. Segundo levantamento do Idec em novembro de 2021, o preço do Gigabite de um plano pré-pago era vendido por um quinto do valor aplicado pelas concorrentes em São Paulo.
Se hoje, as três grandes fornecem 95% das linhas de celular do país —Vivo (38,5%), Claro (33,2%) e TIM (23,4%)—, antes de a Oi sair de cena, a concentração entre elas era menor, de 80% —Vivo (33%), Claro (27%) e TIM (20,4%), em janeiro de 2022. Uma companhia com apetite para atuar em escala nacional poderia dinamizar o setor.
Para Fabbris, uma mudança na regulação no setor de telecomunicação poderia incentivar a inovação, algo que aconteceu no setor bancário, tanto que novidades como o Pix e as fintechs romperam paradigmas e permitiram a ascensão de novas empresas. Uma janela de oportunidade para isso seria o PGMC (Plano Geral de Metas de Competição), que dá as diretrizes para como as empresas devem lidar com concorrentes de diversos portos e está sendo debatido agora na Anatel.
Márcio Fabbris, presidente da Nio
Não é bem assim, mas tá quase lá
A Nio é um caso bem particular de empresa que já nasceu grande, mas não tão grande quanto suas rivais e ainda tem de lidar com problemas de empresa pequena.
Vamos por partes. Ter quase 4 milhões de clientes faz dela a terceira maior fornecedora de banda larga fixa do Brasil, atrás apenas de Claro e Vivo. Só que, sem a possibilidade de fornecer outros serviços, como os de TV a cabo e de telefonia celular, a margem de manobra junto a clientes é limitada. Por último, a companhia corre para depender cada vez menos de alguns serviços da Oi —sim, a companhia ainda existe e fornece infraestrutura e faz consultoria para alguns segmentos—, o que envolve transferir criar do zero sistemas cruciais para continuar a operar.
Ainda que o celular esteja no horizonte, a prioridade é "arrumar a casa", conta Fabbris. E o prazo é para lá de curto, já que a meta é concluir tudo até o fim do ano.
Márcio Fabbris, presidente da Nio
