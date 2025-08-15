Caso Hytalo: entenda denúncia de Felca de algoritmo que favorece pedofilia

O influenciador Hytalo Santos foi preso hoje em Cotia, na Grande São Paulo, nove dias após o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, postar um longo vídeo sobre adultização de crianças e adolescentes na internet. O vídeo repercutiu em todo o país nos últimos dias, e Santos foi apontado no conteúdo como um suposto aliciador de jovens.

O que aconteceu

Prisão ocorreu nove dias depois de Felca publicar o vídeo "Adultização", um documentário sobre crianças e jovens manipulados na internet para beneficiar adultos ou estimular redes de pedofilia. Ao longo dos quase 50 minutos do conteúdo, o youtuber explorou diversos exemplos disso, tomando o cuidado de colocar avisos de gatilho e cobrir partes gráficas sensíveis com mosaicos. Publicado no dia 6 de agosto, o conteúdo na íntegra pode ser visto abaixo.

No vídeo, Felca criou uma conta do zero e condicionou o algoritmo para sugerir conteúdos interessantes para pedófilos, chamando o experimento de "Algoritmo P". "Vou seguir, curtir. E quase sem esforço, vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças em exposição. (...) Todas essas contas que vocês estão vendo, os comentários são de pedófilos", disse ele, ao iniciar o teste.