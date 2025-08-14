Vídeo de Felca gera debate sobre adultização infantil; entenda em 5 pontos

Após denúncia do influenciador Felca, o debate sobre a adultização infantil nas redes ganhou força no Congresso, no governo e na Justiça, com propostas para responsabilizar plataformas e evitar que crianças e adolescentes sejam novamente expostos. A seguir, veja cinco pontos para entender o que está acontecendo.

1. Quem é Felca

Felipe Bressanim Pereira é criador de conteúdo e youtuber com milhões de seguidores. Ele se destacou por vídeos de humor, paródias e críticas bem-humoradas sobre comportamento e situações do cotidiano, conquistando grande alcance nas plataformas.

Transição para temas sociais ampliou público e relevância. A mudança consolidou sua imagem como influenciador que combina entretenimento e opinião sobre assuntos relevantes.