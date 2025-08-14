Segredos do 'Novo RG': o que governo quer do CIN, que 30 milhões já têm?

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: Terras raras do Brasil; App ranqueia homens; 'Novo RG' explicado; Morango do amor vence o algoritmo)
Trinta milhões de brasileiros já possuem o CIN (Carteira de Identidade Nacional), documento que reúne num só registro dados como CPF, CNH, número do SUS e RG. A expectativa do governo é que, até 2026, 130 milhões de pessoas tenham aderido à novidade. Chamado popularmente de "Novo RG", o CIN vai substituir o documento atual, que será descontinuado em 2032.
No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes, colunistas do UOL, explicam quais são os planos por trás do CIN e como ele representa um sonho antigo do Brasil. O número identificador do CIN será o CPF já utilizado por cada indivíduo, o que vai evitar a criação de mais um novo código.
Com o CIN, o governo brasileiro vai centralizar os registros públicos em torno do CPF. Para isso, criou a Infraestrutura Nacional de Dados, que vai interligar todos os bancos de informações de órgãos federais e estabelecer parcerias com governos estaduais e municipais. Programas como o Bolsa Família e outros benefícios sociais ficarão vinculados a esse registro, exigindo biometria para a oferta e manutenção dos serviços. "É para esse lugar de documentação massiva que o gov.br está caminhando. Esse é um sonho antigo do Brasil", afirma Gomes.
A integração de dados na esfera nacional é prevista em lei desde 1983, mas a regulamentação do CIN só entrou em vigor em 2022.
Para quem esperou quase 40 anos para criar um documento único, querer sair de 30 para 130 milhões [de pessoas com CIN] em dois anos não é um plano estratosférico, está dentro da esfera das possibilidades Helton Simões Gomes
O número de usuários na plataforma gov.br, hoje com 170 milhões de cadastros, deve auxiliar nessa adesão.
O registro unificado pode permitir que o governo personalize o aplicativo gov.br, adaptando-o às necessidades de cada cidadão. Mas entre as futuras possibilidades há também uma polêmica: a monetização de dados geridos pelo Estado.
Aparentemente é uma alternativa ao que as Big Techs fazem, ou seja, as pessoas poderão fornecer seus dados para as empresas ganhando alguma coisa em troca. Mas até lá há um longo caminho
Helton Simões Gomes
Terras raras: briga EUA x China joga futuro de 3 indústrias no colo do Brasil
Os interesses dos Estados Unidos nas terras raras no Brasil ficaram mais do que explícitos após o tarifaço anunciado por Donald Trump. Em solo brasileiro está a segunda maior reserva mundial desses minerais, que só perde para a China, responsável por 90% da mineração.
Durante Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes explicou, colunista do UOL, como a disputa entre EUA e China joga no colo do Brasil o futuro de três indústrias cruciais: inteligência artificial, criação de chips e transição energética.
O uso das terras raras é sensível também por sua relação choca com uma das principais preocupações para os EUA, que é a indústria bélica, também motivo de desavença do país de Trump com a China.
App ranqueia homens, supera ChatGPT e vira dor de cabeça da privacidade
O TEA, aplicativo criado para mulheres avaliarem se homens são "green flag" ou "red flag", acaba de ultrapassar o ChatGPT em número de downloads, com mais de 4 milhões de usuárias nos Estados Unidos. A proposta é simples: ajudar mulheres a compartilhar impressões e alertas sobre possíveis parceiros, separando os bem recomendados dos que apresentam comportamentos problemáticos ou até violentos.
Tea é uma gíria para fofoca. É mais ou menos assim que funciona o app: as mulheres entram e pedem conselhos sobre um homem e convidam outras para servirem chazinhos sobre os caras
Helton Simões Gomes, jornalista
Em novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Gomes comparou o fenômeno ao brasileiro "Lulu", febre em 2013. O antigo app também era voltado para avaliações masculinas, mas se restringia a notas de atributos como aparência ou qualidade do beijo.
Como o morango do amor quebrou a barreira do algoritmo nas redes sociais?
O morango do amor é a nova sensação gastronômica. A iguaria fez o preço do morango, já ganhou versões vendidas por mais de R$ 2 mil e repete o sucesso de virais da gula do passado, como o bolo vulcão e o pistache.
No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes, colunistas do UOL, explicam como o morango do amor virou um fenômeno. Não só por estar literalmente na boca do povo, mas por quebrar as barreiras atuais do algoritmo das redes sociais e replicar o sucesso massivo de virais do passado.
