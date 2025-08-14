Segredos do 'Novo RG': o que governo quer do CIN, que 30 milhões já têm?

Com o CIN, o governo brasileiro vai centralizar os registros públicos em torno do CPF. Para isso, criou a Infraestrutura Nacional de Dados, que vai interligar todos os bancos de informações de órgãos federais e estabelecer parcerias com governos estaduais e municipais. Programas como o Bolsa Família e outros benefícios sociais ficarão vinculados a esse registro, exigindo biometria para a oferta e manutenção dos serviços. "É para esse lugar de documentação massiva que o gov.br está caminhando. Esse é um sonho antigo do Brasil", afirma Gomes.

A integração de dados na esfera nacional é prevista em lei desde 1983, mas a regulamentação do CIN só entrou em vigor em 2022.

Para quem esperou quase 40 anos para criar um documento único, querer sair de 30 para 130 milhões [de pessoas com CIN] em dois anos não é um plano estratosférico, está dentro da esfera das possibilidades Helton Simões Gomes

O número de usuários na plataforma gov.br, hoje com 170 milhões de cadastros, deve auxiliar nessa adesão.

O registro unificado pode permitir que o governo personalize o aplicativo gov.br, adaptando-o às necessidades de cada cidadão. Mas entre as futuras possibilidades há também uma polêmica: a monetização de dados geridos pelo Estado.