Dupla presa em SP teria ficado rica com gatonets e falsos concursos

A Polícia Civil de São Paulo prendeu preventivamente dois homens anteontem em uma operação que investigava fraudes em inscrições de concursos públicos, mas também identificou uma central clandestina de TV a cabo (gatonet) em um imóvel na Vila Mariana, zona sul da capital.
O que aconteceu
A central clandestina captava e redistribuía sinais da TV por assinatura. Também gravava e comercializava o conteúdo de forma ilegal em plataformas piratas de streaming. Cerca de 20 máquinas de cartão de crédito também foram apreendidas.
Equipamentos usados incluíam celulares Android, TV boxes diversas, roteadores de internet e aparelhos de teste e monitoramento de sinais de vídeo. Havia como exemplos Roku Ultra, Apple TV, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick, usados como centrais de serviços de streaming e IPTV, além de um Witbox One, que concentra os sinais de diversos aparelhos de vídeo em um só.
Conexão usada no esquema não era cabeada, mas móvel 5G. Ela vinha dos celulares, que redistribuíam o sinal de internet por meio de cabos. Receptores de sinais da Claro também foram encontrados.
Detalhes do funcionamento da operação de gatonet ainda não são conhecidos. De acordo com Alexandre Bento, delegado da 42ª DP responsável pelo caso, em cerca de 30 dias eles deverão se reunir com representantes da Claro e da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para obter as informações.
Eram cobrados R$ 30 mensais de cada cliente da pirataria, segundo anúncios obtidos pela polícia. Ainda não é sabido o número de clientes conhecidos do esquema.
Dupla também é investigada por aplicar golpes financeiros via falsos editais de concursos públicos. Para se inscrever, a vítima acessava um link que a direcionava para uma página idêntica a do governo federal. Após seguir as instruções do falso edital com o preenchimento de dados pessoais, a vítima recebia o QR code para supostamente pagar inscrição no concurso, que variava entre R$ 28 e R$ 87. Foi essa denúncia que iniciou a operação contra eles, mas que também encontrou a central de pirataria na busca e apreensão.
Kaique Minoro Gualter Pires e Lucas Luciano dos Santos obtinham, segundo a polícia, R$ 40 milhões por mês com todas as operações criminosas; polícia achou dois carros de luxo com eles. Eles são donos de uma fintech chamada Ghostspay, que ofereciam taxas menores para operações, mas que também, na versão da polícia, seria usada por eles para burlar o sistema financeiro internacional e dificultar a identificação das fraudes. O site oficial da empresa deverá sair do ar a pedido da polícia, que também entrará com a desconstituição desta e de outras empresas dos suspeitos.
Polícia acha que a dupla presa é parte de um esquema maior de pirataria. "Acreditamos que eles sejam intermediários", disse Bento.
Outro lado
Erick Cordeiro dos Santos, advogado de defesa de Kaique Pires e Lucas dos Santos, nega que eles sejam autores dos crimes. Ele afirma que a juíza emitiu apenas um mandado de busca e apreensão contra eles para averiguar as denúncias de fraudes em concursos públicos que implicaram a Ghostspay. A polícia decidiu pela prisão deles ao encontrar a central de pirataria, mas o imóvel onde ela funcionava é um coworking, do qual eles não são proprietários. Por isso, não teriam conhecimento dos equipamentos encontrados.
Sobre as fraudes envolvendo concursos, o advogado diz que a empresa da dupla é só uma facilitadora de pagamentos. Os delitos, diz, teriam sido cometidos por terceiros mal-intencionados ainda não identificados usando a plataforma. "Isso pode ocorrer com qualquer empresa de pagamentos", diz.
* Também colaborou Guilherme Tagiaroli
