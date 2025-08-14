'Microrreatores nucleares': usinas que cabem em um caminhão

Pelo menos três empresas de tecnologia dos Estados Unidos estão desenvolvendo microrreatores nucleares do tamanho de um contêiner, segundo o Washington Post. Cada dispositivo nuclear será capaz de fornecer energia para aproximadamente mil residências, fábricas ou até mesmo uma ilha pequena.
O que aconteceu
A meta é ter os primeiros modelos comerciais em operação a partir de 2028. O desenvolvimento da tecnologia foi impulsionado pela demanda crescente de setores como mineração e tecnologia.
Fabricantes como Radiant, Westinghouse e BWXT estão em fase final de desenvolvimento. As empresas já realizam testes diários no Laboratório Nacional de Idaho, Estados Unidos.
O microrreator dispensa torres de resfriamento tradicionais, precisando apenas de combustíveis 'triso' - um tipo de urânio encapsulado à prova de fusão. O Departamento de Energia dos Estados Unidos aposta que essa será a primeira nova geração de reatores comerciais desde a Guerra Fria.
A tecnologia promete substituir geradores a diesel em locais isolados, reduzindo assim custos com linhas de transmissão e energia. No entanto, especialistas alertam para o risco do dispositivo, como é o caso do físico, Ed Lyman, da Associação de Cientistas dos Estados Unidos.
"Um vazamento radioativo pode gerar desde uma falha técnica até uma grande explosão. Ainda é difícil precisar a segurança de um microrreator dessa proporção, além da preocupação com o descarte, já que não temos uma solução para o lixo nuclear", explicou o cientista.
