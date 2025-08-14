'Microrreatores nucleares': usinas que cabem em um caminhão

Pelo menos três empresas de tecnologia dos Estados Unidos estão desenvolvendo microrreatores nucleares do tamanho de um contêiner, segundo o Washington Post. Cada dispositivo nuclear será capaz de fornecer energia para aproximadamente mil residências, fábricas ou até mesmo uma ilha pequena.

O que aconteceu

A meta é ter os primeiros modelos comerciais em operação a partir de 2028. O desenvolvimento da tecnologia foi impulsionado pela demanda crescente de setores como mineração e tecnologia.

Fabricantes como Radiant, Westinghouse e BWXT estão em fase final de desenvolvimento. As empresas já realizam testes diários no Laboratório Nacional de Idaho, Estados Unidos.