'Dança cósmica': Como será colisão entre Via Láctea e galáxia de Andrômeda

Se você observar o céu noturno em certas regiões do planeta, especialmente no hemisfério Norte, poderá notar um ponto brilhante e difuso, em forma de espiral, um pouco abaixo da faixa leitosa da Via Láctea. Trata-se de Andrômeda, nossa galáxia vizinha, localizada a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância.

Mas esse "abismo" espacial tem prazo para acabar: segundo uma pesquisa liderada pela Universidade de Queensland, na Austrália, Via Láctea e Andrômeda estão em rota de colisão — um evento previsto para daqui a 2,5 bilhões de anos.

O fenômeno não será uma batida violenta, mas sim algo mais próximo de uma "dança cósmica". Como explica a astrofísica Sarah Sweet, ambas as galáxias se atraem devido à sua enorme massa: Andrômeda abriga cerca de 1 trilhão de estrelas, enquanto a Via Láctea contém aproximadamente 200 bilhões. Ao se aproximarem, elas arrastarão também galáxias anãs que orbitam ao seu redor, compondo um espetáculo gravitacional de escala inimaginável.