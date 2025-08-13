IA, Pix e paradas adicionadas: criminosos fraudam Uber em R$ 114 mil

Com o uso de inteligência artificial, criminosos criaram contas falsas de motoristas e passageiros na Uber e lesaram a empresa em R$ 114 mil.
O que aconteceu
Ganhos foram obtidos em mais de 2.000 viagens fraudulentas. Conforme nota da Polícia Civil do Rio de Janeiro, "os suspeitos exploravam uma vulnerabilidade no sistema de pagamentos via Pix do aplicativo".
Polícia fluminense cumpre na manhã de hoje cinco mandados de busca e apreensão. Os alvos da operação Rota Falsa são dois suspeitos, que não tiveram suas identidades reveladas pelas autoridades, e possíveis comparsas.
Na operação, agentes encontraram fotos usadas para fraudar sistema de verificação do app. Os mandados foram cumpridos em endereços no Alto da Boa Vista, Tijuca, Maracanã e Honório Gurgel, na zona norte do Rio.
Denúncia foi feita pela Uber. "Nossas equipes de detecção de fraudes usam análises manuais e sistemas automatizados de aprendizado que analisam mais de 600 tipos de sinais diferentes à procura de comportamentos fraudulentos", explicou a plataforma em nota ao UOL. A empresa disse ainda que está colaborando com a investigação.
Perfis com fotos manipuladas, pagamento no Pix e paradas adicionadas
Criminosos fraudavam sistema de verificação da plataforma para criar contas falsas. "Eles utilizam inteligência artificial para manipular imagens digitalmente e também usavam imagens físicas, com rostos de outras pessoas impressos em folhas de papel e colocavam por cima da própria face deles", explicou a polícia.
Todas as corridas foram no Pix. Quando a opção é selecionada, a cobrança é feita imediatamente e o motorista só é acionado depois que o pagamento é confirmado.
Falsos passageiros, porém, acrescentavam múltiplas paradas para aumentar valor da corrida. Quando isso acontece, a plataforma primeiro paga o motorista e depois tenta debitar da conta do passageiro.
Valor ficava pendente na conta do falso passageiro e nunca foi pago à empresa. De acordo com a polícia, a maior parte dessas contas foi abandonada na sequência.
Suspeitos abriram 480 contas em nomes de falsos motoristas e passageiros. Dentre elas, 478 foram criadas do endereço residencial de um dos investigados. Os perfis de motoristas usavam contas bancárias em nome de outro investigado.
