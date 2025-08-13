IA, Pix e paradas adicionadas: criminosos fraudam Uber em R$ 114 mil

Na operação, agentes encontraram fotos usadas para fraudar sistema de verificação do app. Os mandados foram cumpridos em endereços no Alto da Boa Vista, Tijuca, Maracanã e Honório Gurgel, na zona norte do Rio.

Denúncia foi feita pela Uber. "Nossas equipes de detecção de fraudes usam análises manuais e sistemas automatizados de aprendizado que analisam mais de 600 tipos de sinais diferentes à procura de comportamentos fraudulentos", explicou a plataforma em nota ao UOL. A empresa disse ainda que está colaborando com a investigação.

Perfis com fotos manipuladas, pagamento no Pix e paradas adicionadas

Criminosos fraudavam sistema de verificação da plataforma para criar contas falsas. "Eles utilizam inteligência artificial para manipular imagens digitalmente e também usavam imagens físicas, com rostos de outras pessoas impressos em folhas de papel e colocavam por cima da própria face deles", explicou a polícia.

Todas as corridas foram no Pix. Quando a opção é selecionada, a cobrança é feita imediatamente e o motorista só é acionado depois que o pagamento é confirmado.

Falsos passageiros, porém, acrescentavam múltiplas paradas para aumentar valor da corrida. Quando isso acontece, a plataforma primeiro paga o motorista e depois tenta debitar da conta do passageiro.