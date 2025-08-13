Twocents: nova rede social troca nome do usuário por seu patrimônio líquido

Dentro da plataforma, os valores que os usuários têm em corretoras, bancos e carteiras de criptomoedas são identificados. A soma desses dados indica o patrimônio líquido. Segundo o jornal norte-americano New York Post, a twocents planeja incluir os valores referentes a imóveis, ações de startups e outras classes de ativos, como veículos de luxo, nesta soma. "Nós nos livramos de todas as formalidades. Trata-se de uma questão de transparência radical", disse ao jornal Andi Duro, 26, fundador e CEO da rede.

Questionado sobre o saldo indicado, um usuário confirma que está negativo em US$ 160 mil (mais de R$ 873 mil) e diz que acredita ser o mais pobre da plataforma Imagem: Reprodução/X/@twocentinc

O patrimônio indicado nos perfis é verificado pela twocents por meio do Plaid, um serviço de tecnologia financeira que vincula saldos de diferentes frentes em tempo real. Conforme o NY Post, cerca de 1.400 usuários foram integrados à twocents em fase inicial por meio de um beta privado, levando à plataforma mais de US$ 150 milhões (cerca de R$ 819 milhões) em ativos conectados. Até o momento, o maior patrimônio líquido verificado na plataforma é de US$ 16 milhões (mais de R$ 87,3 milhões conforme cotação atual).

Na twocents, os usuários podem interagir uns com os outros de acordo com os respectivos panoramas financeiros. "Compare-se com outras pessoas da mesma idade, sexo, localização e muito mais", diz o portal da plataforma. No blog oficial, Duro conta que a twocents é um "ranking digital" para que os usuários verifiquem as próprias realidades financeiras em relação aos outros. "Criei esse aplicativo para tentar descobrir o quão quebrado eu estava", escreveu.

Queremos conectar pessoas ricas a pessoas inteligentes. Andi Duro, ao NY Post

Apesar de escancarar o dinheiro que cada usuário tem, a plataforma serve como uma rede social comum. A estrutura é similar ao fórum Reddit e os tópicos discutidos englobam temas diversos, não ficando restrito a temas financeiros. No caso de eventuais enquetes, os usuários veem a opção vencedora da pesquisa e também o patrimônio líquido médio dos eleitores daquele grupo.