Twocents: nova rede social troca nome do usuário por seu patrimônio líquido

A plataforma twocents propõe uma mudança nas redes sociais ao trocar o famoso "@" do usuário pelo valor que aquela pessoa tem em dinheiro.
O que a twocents promete
A nova plataforma de mídia social deve substituir os nomes de usuários tradicionais por um número. No entanto, os números inseridos no perfil não serão escolhidos ao acaso —eles indicam o patrimônio líquido daquele usuário.
O perfil é anônimo, e o interessado não precisa inserir informações pessoais. De acordo com o portal oficial da twocents, não são necessários endereço de email, nome, número de telefone ou senha para criar uma conta. As credenciais são criadas localmente no dispositivo e sincronizadas via iCloud.
Dentro da plataforma, os valores que os usuários têm em corretoras, bancos e carteiras de criptomoedas são identificados. A soma desses dados indica o patrimônio líquido. Segundo o jornal norte-americano New York Post, a twocents planeja incluir os valores referentes a imóveis, ações de startups e outras classes de ativos, como veículos de luxo, nesta soma. "Nós nos livramos de todas as formalidades. Trata-se de uma questão de transparência radical", disse ao jornal Andi Duro, 26, fundador e CEO da rede.
O patrimônio indicado nos perfis é verificado pela twocents por meio do Plaid, um serviço de tecnologia financeira que vincula saldos de diferentes frentes em tempo real. Conforme o NY Post, cerca de 1.400 usuários foram integrados à twocents em fase inicial por meio de um beta privado, levando à plataforma mais de US$ 150 milhões (cerca de R$ 819 milhões) em ativos conectados. Até o momento, o maior patrimônio líquido verificado na plataforma é de US$ 16 milhões (mais de R$ 87,3 milhões conforme cotação atual).
Na twocents, os usuários podem interagir uns com os outros de acordo com os respectivos panoramas financeiros. "Compare-se com outras pessoas da mesma idade, sexo, localização e muito mais", diz o portal da plataforma. No blog oficial, Duro conta que a twocents é um "ranking digital" para que os usuários verifiquem as próprias realidades financeiras em relação aos outros. "Criei esse aplicativo para tentar descobrir o quão quebrado eu estava", escreveu.
Queremos conectar pessoas ricas a pessoas inteligentes. Andi Duro, ao NY Post
Apesar de escancarar o dinheiro que cada usuário tem, a plataforma serve como uma rede social comum. A estrutura é similar ao fórum Reddit e os tópicos discutidos englobam temas diversos, não ficando restrito a temas financeiros. No caso de eventuais enquetes, os usuários veem a opção vencedora da pesquisa e também o patrimônio líquido médio dos eleitores daquele grupo.
A twocents está em fase de desenvolvimento e deve ser lançada ainda este ano para iOS, Android e em versão web. Segundo um artigo publicado no site oficial, a startup arrecadou cerca de US$ 3 milhões (mais de R$ 16,3 milhões) no primeiro estágio de investimentos. Entre as melhorias previstas, está a integração sistêmica de dívidas dos usuários, como hipotecas, empréstimos estudantis e saldos de cartão de crédito.
