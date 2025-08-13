Sony encerra divisão na Rússia e cobra dívidas milionárias de cinemas

A Sony encerrou oficialmente as operações de sua divisão de telefonia móvel na Rússia. A informação foi confirmada por dados do Registro Estatal Unificado de Entidades Jurídicas (EGRUL) do governo russo, citados pela imprensa local.

O que aconteceu

O fechamento foi registrado na segunda-feira (11). Segundo a agência estatal TASS, a subsidiária Sony Mobile Communications Rus já havia protocolado o pedido de liquidação em 10 de outubro de 2024. Uma tentativa anterior de encerramento, feita em dezembro de 2023, foi rejeitada, de acordo com o jornal Argumenty i Fakty.

A empresa, especializada em eletrônicos portáteis e ligada à sede japonesa da Sony, já havia reduzido sua presença no país. Em 2022, ela suspendeu o funcionamento da PlayStation Store e interrompeu o envio de consoles e jogos para a Rússia, segundo a imprensa local. A principal subsidiária russa, Sony Electronics, continua ativa.