Milhares de usuários sofrem com instabilidade de WhatsApp Web nesta quarta

O WhatsApp Web apresentou instabilidade para alguns usuários hoje. Segundo o Downdetector, site que monitora problemas de conexão, mais de 3,3 mil pessoas relataram problemas para acessar a plataforma.

O que aconteceu

O principal problema aconteceu no momento que os usuários tentavam realizar uma nova conexão na rede social, representando quase 85% das reclamações. Para quem já estava logado, a plataforma funcionou normalmente.

O Google Trends registrou uma alta nas pesquisas sobre possíveis falhas no aplicativo de mensagem. Termos como "whatsapp web caiu?" e "whatsapp web está com problemas" se destacaram entre os mais buscados.