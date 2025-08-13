Buraco negro mais antigo e distante tem 300 milhões de vezes o peso do Sol

Formado cerca de 500 milhões de anos após o Big Bang (evento que marca a origem do Universo), o buraco negro mais antigo e distante já confirmado está no centro da galáxia CAPERS-LRD-z9, localizado a 13,3 bilhões de anos-luz da Terra.

Publicada em 6 de agosto no The Astrophysical Journal, a descoberta foi liderada pelo Centro de Fronteira Cósmica da Universidade do Texas (EUA) e alcança o limite da capacidade atual de detecção. Segundo o autor principal, Anthony Taylor, identificar um objeto tão distante só foi possível graças ao telescópio espacial James Webb e ao programa CAPERS, especializado em explorar as regiões mais antigas do cosmos.

Pequeno ponto vermelho, monstro colossal

Inicialmente, CAPERS-LRD-z9 parecia apenas um ponto avermelhado e curioso. Mas análises detalhadas revelaram que ela pertence ao grupo das chamadas "Pequenos Pontos Vermelhos" — galáxias compactas e extremamente luminosas vistas apenas no primeiro bilhão e meio de anos do Universo.