Buraco negro mais antigo e distante tem 300 milhões de vezes o peso do Sol

Formado cerca de 500 milhões de anos após o Big Bang (evento que marca a origem do Universo), o buraco negro mais antigo e distante já confirmado está no centro da galáxia CAPERS-LRD-z9, localizado a 13,3 bilhões de anos-luz da Terra.
Publicada em 6 de agosto no The Astrophysical Journal, a descoberta foi liderada pelo Centro de Fronteira Cósmica da Universidade do Texas (EUA) e alcança o limite da capacidade atual de detecção. Segundo o autor principal, Anthony Taylor, identificar um objeto tão distante só foi possível graças ao telescópio espacial James Webb e ao programa CAPERS, especializado em explorar as regiões mais antigas do cosmos.
Pequeno ponto vermelho, monstro colossal
Inicialmente, CAPERS-LRD-z9 parecia apenas um ponto avermelhado e curioso. Mas análises detalhadas revelaram que ela pertence ao grupo das chamadas "Pequenos Pontos Vermelhos" — galáxias compactas e extremamente luminosas vistas apenas no primeiro bilhão e meio de anos do Universo.
Esse brilho intenso, para uma galáxia tão jovem, levantou suspeitas: poderia vir não de estrelas, mas de um buraco negro supermassivo em plena atividade, liberando energia ao aquecer e comprimir o material ao redor.
As informações foram confirmadas por espectroscopia, técnica que consiste em decompor a luz emitida ou refletida por um objeto em diferentes comprimentos de onda, revelando informações sobre sua composição química, temperatura, velocidade e movimento.
No caso dos buracos negros, a espectroscopia detecta gases que orbitam e caem em direção a eles. Quando o gás se afasta do observador, sua luz fica mais avermelhada (efeito Doppler), e quando se aproxima, mais azulada. Essa "assinatura" luminosa é uma evidência quase exclusiva da presença de um buraco negro ativo.
O achado também reforça a hipótese de que os 'pequenos pontos vermelhos' foram mais comuns no início do cosmos do que se imaginava.
Um desafio às teorias cósmicas
O dado mais impressionante é o tamanho: 300 milhões de massas solares, equivalente à metade da massa estelar de toda a sua galáxia. Um crescimento tão grande em tão pouco tempo desafia modelos atuais, que não previam buracos negros tão grandes tão cedo na história cósmica.
Segundo Steven Finkelstein, coautor do estudo, isso indica duas possibilidades: ou esses buracos negros cresceram muito mais rápido do que pensávamos, ou já nasceram extremamente massivos.
Além de ampliar o entendimento sobre a origem das primeiras galáxias, o caso CAPERS-LRD-z9 se torna um "laboratório natural" para investigar como o Universo primitivo moldou estruturas tão complexas. Novas observações de alta resolução do James Webb devem ajudar a esclarecer a composição da galáxia, a estrutura do buraco negro e seu papel na evolução cósmica.
