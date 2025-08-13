TILTUOL
Assine UOL
Astronomia

Buraco negro mais antigo e distante tem 300 milhões de vezes o peso do Sol

Colaboração para Tilt
Imagem
Imagem: NASA/ Reprodução

Formado cerca de 500 milhões de anos após o Big Bang (evento que marca a origem do Universo), o buraco negro mais antigo e distante já confirmado está no centro da galáxia CAPERS-LRD-z9, localizado a 13,3 bilhões de anos-luz da Terra.

Publicada em 6 de agosto no The Astrophysical Journal, a descoberta foi liderada pelo Centro de Fronteira Cósmica da Universidade do Texas (EUA) e alcança o limite da capacidade atual de detecção. Segundo o autor principal, Anthony Taylor, identificar um objeto tão distante só foi possível graças ao telescópio espacial James Webb e ao programa CAPERS, especializado em explorar as regiões mais antigas do cosmos.

Pequeno ponto vermelho, monstro colossal

Inicialmente, CAPERS-LRD-z9 parecia apenas um ponto avermelhado e curioso. Mas análises detalhadas revelaram que ela pertence ao grupo das chamadas "Pequenos Pontos Vermelhos" — galáxias compactas e extremamente luminosas vistas apenas no primeiro bilhão e meio de anos do Universo.

Esse brilho intenso, para uma galáxia tão jovem, levantou suspeitas: poderia vir não de estrelas, mas de um buraco negro supermassivo em plena atividade, liberando energia ao aquecer e comprimir o material ao redor.

As informações foram confirmadas por espectroscopia, técnica que consiste em decompor a luz emitida ou refletida por um objeto em diferentes comprimentos de onda, revelando informações sobre sua composição química, temperatura, velocidade e movimento.

No caso dos buracos negros, a espectroscopia detecta gases que orbitam e caem em direção a eles. Quando o gás se afasta do observador, sua luz fica mais avermelhada (efeito Doppler), e quando se aproxima, mais azulada. Essa "assinatura" luminosa é uma evidência quase exclusiva da presença de um buraco negro ativo.

O achado também reforça a hipótese de que os 'pequenos pontos vermelhos' foram mais comuns no início do cosmos do que se imaginava.

Um desafio às teorias cósmicas

O dado mais impressionante é o tamanho: 300 milhões de massas solares, equivalente à metade da massa estelar de toda a sua galáxia. Um crescimento tão grande em tão pouco tempo desafia modelos atuais, que não previam buracos negros tão grandes tão cedo na história cósmica.

Continua após a publicidade

Segundo Steven Finkelstein, coautor do estudo, isso indica duas possibilidades: ou esses buracos negros cresceram muito mais rápido do que pensávamos, ou já nasceram extremamente massivos.

Além de ampliar o entendimento sobre a origem das primeiras galáxias, o caso CAPERS-LRD-z9 se torna um "laboratório natural" para investigar como o Universo primitivo moldou estruturas tão complexas. Novas observações de alta resolução do James Webb devem ajudar a esclarecer a composição da galáxia, a estrutura do buraco negro e seu papel na evolução cósmica.

*Com informações de reportagem publicada em 08/11/2020

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.