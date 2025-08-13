App ranqueia homens, supera ChatGPT e vira dor de cabeça da privacidade

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: Terras raras do Brasil; App ranqueia homens; 'Novo RG' explicado; Morango do amor vence o algoritmo)
O TEA, aplicativo criado para mulheres avaliarem se homens são "green flag" ou "red flag", acaba de ultrapassar o ChatGPT em número de downloads, com mais de 4 milhões de usuárias nos Estados Unidos. A proposta é simples: ajudar mulheres a compartilhar impressões e alertas sobre possíveis parceiros, separando os bem recomendados dos que apresentam comportamentos problemáticos ou até violentos.
Tea é uma gíria para fofoca. É mais ou menos assim que funciona o app: as mulheres entram e pedem conselhos sobre um homem e convidam outras para servirem chazinhos sobre os carasHelton Simões Gomes, jornalista
Em novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Gomes comparou o fenômeno ao brasileiro "Lulu", febre em 2013. O antigo app também era voltado para avaliações masculinas, mas se restringia a notas de atributos como aparência ou qualidade do beijo.
Para Bianca Kremer, pesquisadora da FGV-Rio e integrante do Comitê Gestor da Internet, o TEA nasceu de uma necessidade legítima: reforçar a segurança das mulheres. Porém, se fosse lançado no Brasil, enfrentaria entraves jurídicos. Isso porque a divulgação de informações potencialmente ofensivas pode ser enquadrada como difamação, prevista no artigo 139 do Código Penal.
A difamação é diferente da calúnia. Mesmo informações verdadeiras podem ser ofensivas à honra e reputação. Já a calúnia ocorre quando são informações falsas. Nos EUA, estamos vendo uma série de ações de difamação pleiteadas por homens que alegam esse tipo de violência contra eles Bianca Kremer, pesquisadora
O TEA sofreu um baque com o vazamento de dados sensíveis, incluindo selfies usadas na autenticação de perfis. Bianca destaca que, embora a biometria seja considerada segura, o ecossistema de proteção ainda é frágil. No Brasil, a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados, de 2018) classifica biometria como dado sensível e estabelece regras rígidas de uso.
"Quando uma biometria vaza, não há como substituí-la. Uma vez exposta, ela fica eternamente comprometida", alerta Bianca.
Para Gomes, o caso expõe um risco crescente: "Os homens que têm a avaliação exposta, a identidade não é protegida. Vazar esse tipo de app é algo que vamos ver cada vez mais. Agora é avaliação de homens, mas isso pode caminhar para outros tipos de avaliação."
Entre o hype e o risco, o TEA já virou símbolo de um dilema contemporâneo: até onde vai a busca por segurança e onde começa a ameaça à privacidade.
Terras raras: briga EUA x China joga futuro de 3 indústrias no colo do Brasil
Os interesses dos Estados Unidos nas terras raras no Brasil ficaram mais do que explícitos após o tarifaço anunciado por Donald Trump. Em solo brasileiro está a segunda maior reserva mundial desses minerais, que só perde para a China, responsável por 90% da mineração.
Durante Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes explicou, colunista do UOL, como a disputa entre EUA e China joga no colo do Brasil o futuro de três indústrias cruciais: inteligência artificial, criação de chips e transição energética.
O uso das terras raras é sensível também por sua relação choca com uma das principais preocupações para os EUA, que é a indústria bélica, também motivo de desavença do país de Trump com a China.
Segredos do 'Novo RG': o que o governo quer do CIN, que 30 milhões já têm?
Trinta milhões de brasileiros já possuem o CIN (Carteira de Identidade Nacional), documento que vai unificar registros como CPF, CNH (Carteira Nacional de Habilitação), RG, número do SUS entre outros.
A expectativa do governo brasileiro é que 130 milhões de pessoas tenham aderido à novidade até 2026. Chamado de "Novo RG", o novo documento vai substituir o RG, que já tem data para sair de circulação: 2032.
No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes, colunistas do UOL, explicam quais são os planos por trás do CIN e como ele é um sonho antigo do Brasil.
Como o morango do amor quebrou a barreira do algoritmo nas redes sociais?
O morango do amor é a nova sensação gastronômica. A iguaria fez o preço do morango, já ganhou versões vendidas por mais de R$ 2 mil e repete o sucesso de virais da gula do passado, como o bolo vulcão e o pistache.
No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes, colunistas do UOL, explicam como o morango do amor virou um fenômeno. Não só por estar literalmente na boca do povo, mas por quebrar as barreiras atuais do algoritmo das redes sociais e replicar o sucesso massivo de virais do passado.
