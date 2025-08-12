Briga por terras raras joga futuro de 3 indústrias no colo do Brasil

As nossas terras raras ainda são ainda pouco exploradas, é por isso que o Ministério das Minas e Energias já está prometendo uma política pública ainda para esse ano para lidar com minerais críticos e estratégicos e para fazer com que a riqueza vinda dessa exploração fique no Brasil

Helton Simões Gomes, colunista do UOL

Temos que pensar numa estratégia de país inclusive com a questão da sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Na China, em muitos pontos de mineração, as comunidades locais sofreram com isso. Hoje o país tem algumas políticas mais inclusivas e responsáveis. O Brasil tem uma riqueza e deve saber como explorar

Diogo Cortiz

Mas o que são as terras raras?

Em conversa com Deu Tilt, André Nunis, pesquisador do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), explicou que as terras raras são 17 elementos usados em óptica e eletrônica, em especial na fabricação de ímãs super potentes.

Eles são super importantes para aplicação em carros elétricos, turbinas eólicas, também usados em motores elétricos, aviões, aviões militares, mísseis e sistemas de guias de mísseis, por isso que ele é um material estratégico

André Nunis, pesquisador do IPT

Nunis apontou que, apesar de possuir uma grande reserva desses minerais, o Brasil não avança na mineração porque a tecnologia necessária está concentrada na China.