Briga por terras raras joga futuro de 3 indústrias no colo do Brasil

Os interesses dos Estados Unidos nas terras raras no Brasil ficaram mais do que explícitos após o tarifaço anunciado por Donald Trump. Em solo brasileiro está a segunda maior reserva mundial desses minerais, que só perde para a China, responsável por 90% da mineração.
Durante Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes explicou, colunista do UOL, como a disputa entre EUA e China joga no colo do Brasil o futuro de três indústrias cruciais: inteligência artificial, criação de chips e transição energética.
O uso das terras raras é sensível também por sua relação choca com uma das principais preocupações para os EUA, que é a indústria bélica, também motivo de desavença do país de Trump com a China.
São minerais super estratégicos. Pensando nessas indústrias que vão mover a economia do futuro, os EUA acabam ficando de olho porque a China chegou forte. Além de ter a maior reserva do mundo é também líder no processamento e refinamento
-Diogo Cortiz, colunista do UOL
Movimentações nacionais
Por ter sido arrastado para o embate, o Brasil corre para traçar uma estratégia própria. Por não ter um domínio completo da tecnologia, parte do material extraído no país é exportado para a China, onde o refinamento é concluído.
Uma iniciativa para começar a tratar localmente desses processos é o projeto MagBrás, lançado em julho de 2024 e focado na produção brasileira de ímãs permanentes de terras raras. O projeto pretende abarcar toda a cadeia produtiva, indo da extração à aplicação industrial e reciclagem quando os produtos chegarem ao fim de vida útil.
As nossas terras raras ainda são ainda pouco exploradas, é por isso que o Ministério das Minas e Energias já está prometendo uma política pública ainda para esse ano para lidar com minerais críticos e estratégicos e para fazer com que a riqueza vinda dessa exploração fique no Brasil
Helton Simões Gomes, colunista do UOL
Temos que pensar numa estratégia de país inclusive com a questão da sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Na China, em muitos pontos de mineração, as comunidades locais sofreram com isso. Hoje o país tem algumas políticas mais inclusivas e responsáveis. O Brasil tem uma riqueza e deve saber como explorar
Diogo Cortiz
Mas o que são as terras raras?
Em conversa com Deu Tilt, André Nunis, pesquisador do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), explicou que as terras raras são 17 elementos usados em óptica e eletrônica, em especial na fabricação de ímãs super potentes.
Eles são super importantes para aplicação em carros elétricos, turbinas eólicas, também usados em motores elétricos, aviões, aviões militares, mísseis e sistemas de guias de mísseis, por isso que ele é um material estratégico
André Nunis, pesquisador do IPT
Nunis apontou que, apesar de possuir uma grande reserva desses minerais, o Brasil não avança na mineração porque a tecnologia necessária está concentrada na China.
Hoje o Brasil já detém o domínio de tecnologias de exploração em escala laboratorial ou piloto. Precisamos de tempo até comercializar esses materiais
André Nunis
Uma das maiores jazidas de terras raras do Brasil foi descoberta em Poços de Caldas (MG). Desde que foi descoberta, a Agência Nacional de Mineração vem recebendo centenas de pedidos de liberação de pesquisas no local, incluindo vindas de empresas estrangeiras.
Além de Minas, existem reservas de terras raras em Goiás, Tocantins, Bahia e interior do Amazonas.
Terras raras como arma política
A China sabe que ser a principal produtora de terras raras do mundo é um trunfo tem suas mãos. Em uma recente disputa com o Japão em 2010, a China - que queria reaver a posse da ilha Diaoyutai (conhecida como Tiaoyutai pelos taiwaneses e Senkaku pelos japoneses) - restringiu a importação de terras raras para o país por sete semanas. Isso paralisou a indústria japonesa, forçando-os a recuar posteriormente.
Cortiz recorda que, há algumas décadas os EUA dominavam uma parte da produção de terras raras, mas hoje são responsáveis por algo como 15% da produção, o que coloca o país em certa desvantagem em relação aos chineses.
Agora os EUA estão estrangulados. Dependem disso principalmente quando estamos falando de reindustrialização, não para fazer chave de fenda e parafuso, mas para fazer as tecnologias que vão ser a economia do futuro e aí a China tem essa carta na manga
Diogo Cortiz, pesquisador
App ranqueia homens, supera ChatGPT e vira dor de cabeça da privacidade
O TEA, aplicativo criado para mulheres avaliarem se homens são "green flag" ou "red flag", acaba de ultrapassar o ChatGPT em número de downloads, com mais de 4 milhões de usuárias nos Estados Unidos. A proposta é simples: ajudar mulheres a compartilhar impressões e alertas sobre possíveis parceiros, separando os bem recomendados dos que apresentam comportamentos problemáticos ou até violentos.
Tea é uma gíria para fofoca. É mais ou menos assim que funciona o app: as mulheres entram e pedem conselhos sobre um homem e convidam outras para servirem chazinhos sobre os caras
Helton Simões Gomes, jornalista
Em novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Gomes comparou o fenômeno ao brasileiro "Lulu", febre em 2013. O antigo app também era voltado para avaliações masculinas, mas se restringia a notas de atributos como aparência ou qualidade do beijo.
Segredos do 'Novo RG': o que governo quer do CIN, que 30 milhões já têm?
Trinta milhões de brasileiros já possuem o CIN (Carteira de Identidade Nacional), documento que reúne num só registro dados como CPF, CNH, número do SUS e RG. A expectativa do governo é que, até 2026, 130 milhões de pessoas tenham aderido à novidade. Chamado popularmente de "Novo RG", o CIN vai substituir o documento atual, que será descontinuado em 2032.
No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes, colunistas do UOL, explicam quais são os planos por trás do CIN e como ele representa um sonho antigo do Brasil. O número identificador do CIN será o CPF já utilizado por cada indivíduo, o que vai evitar a criação de mais um novo código.
Como o morango do amor quebrou a barreira do algoritmo nas redes sociais?
O morango do amor é a nova sensação gastronômica. A iguaria fez o preço do morango, já ganhou versões vendidas por mais de R$ 2 mil e repete o sucesso de virais da gula do passado, como o bolo vulcão e o pistache.
No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes, colunistas do UOL, explicam como o morango do amor virou um fenômeno. Não só por estar literalmente na boca do povo, mas por quebrar as barreiras atuais do algoritmo das redes sociais e replicar o sucesso massivo de virais do passado.
