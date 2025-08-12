Após vídeo de Felca, Rui pede regulamentação das redes: 'Estimulam crimes'

"Lula é favorável à regulamentação, à fiscalização dessas plataformas digitais", afirmou Rui. Entre os crimes citados pelo ministros estão pedofilia, tráfico de crianças, prostituição, tráfico de drogas e fraude bancária.

O ministro fez ainda um aviso aos pais. "Muito, mas muito cuidado com o seu filho e seu neto no computador, no celular, nas redes sociais. Acompanhe o que ele está vendo", disse.

Você não pode, por ter um meio de comunicação na mão, viabilizar a atividade criminosa. O mesmo vale para uma plataforma digital, que não pode estimular o crime, ganhar dinheiro facilitando o crime contra pessoas vulneráveis, como crianças, idosos, adolescentes, seja crime bancário, seja crime de pedofilia.

Ministro Rui Costa, sobre regulamentação das redes

Propostas de regulamentação

Regulamentar big techs é debatido desde o início do governo. Como o UOL mostrou, há pelo menos dois projetos, um do Ministério da Justiça e outro do Ministério da Fazenda, que propõem regras para as empresas de tecnologia e que deverão ganhar mais atenção, embora governistas apontem que há forte resistência no Congresso.

O projeto da Justiça mira a responsabilização civil de atos ilícitos nas plataformas. A ideia é voltada à "defesa da família": trazer para o ambiente digital regras de direito do consumidor que já valem para a vida comum e concentrar o debate em crimes contra crianças, adolescentes, a família e a saúde, como golpes e casos de exploração sexual, por exemplo.