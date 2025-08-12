TILTUOL
Astronomia

Rocha com formato de coral é descoberta em Marte por sonda da Nasa

Colaboração para Tilt
Rocha apelidada de ?Paposo? encontrada na Cratera Gale, em Marte, que lembra um coral.
Rocha apelidada de ?Paposo? encontrada na Cratera Gale, em Marte, que lembra um coral. Imagem: Nasa

Em julho, o rover Curiosity, da Nasa, encontrou uma rocha incomum na cratera Gale, em Marte. Com aparência que lembra um coral terrestre, a formação recebeu o apelido de "Paposo".

O que aconteceu

A imagem foi capturada com câmeras especiais a apenas cinco centímetros de distância, no 4.608º dia de trabalho do robô no planeta vermelho.

A rocha não indica a presença de vida. O achado, no entanto, reforça uma evidência já conhecida: há bilhões de anos, Marte teve água corrente por longos períodos.

Essa descoberta se soma a outras observações de formatos curiosos feitas pelo Curiosity, incluindo uma rocha que parecia uma flor, e segue a tradição de apelidar achados marcantes: como os "mirtilos marcianos" do rover Opportunity e a "Baía de São Paulo", encontrada pelo rover Perseverance em março deste ano.

Como o "coral" marciano foi esculpido

O formato peculiar do "Paposo" não é fruto de mistério, mas de processos geológicos bem conhecidos também na Terra. Há bilhões de anos, quando ainda havia rios e lagos em Marte, a água dissolveu minerais e preencheu fissuras na rocha. Com o desaparecimento da água, esses minerais endureceram, criando estruturas resistentes dentro das rachaduras.

Ao longo de milênios, ventos fortes e tempestades de areia desgastaram o material mais frágil ao redor, deixando expostas formas intrincadas, que podem lembrar corais ou flores petrificadas. Esse fenômeno é natural e documentado em diversos ambientes terrestres, reforçando a compreensão de que Marte passou por transformações geológicas intensas.

Embora o "Paposo" não prove que já existiu vida em Marte, ele é uma peça importante para o quebra-cabeça da história geológica do planeta. A presença de minerais moldados pela água indica que a cratera Gale abrigou cursos d'água por períodos longos, o que ajuda os cientistas a entender como o clima e a superfície marciana mudaram ao longo do tempo.

*Com informações de reportagem publicada em 29/03/2025

