Por que escutamos o som do mar ao colocar uma concha no ouvido?

Encostar uma concha do mar no ouvido é como abrir uma janela para o oceano — pelo menos é essa a sensação. O som delicado que lembra o vai e vem das ondas intriga gerações e alimenta a ideia de que existe um pedacinho do mar guardado ali dentro.

Mas, segundo a ciência, essa é apenas uma ilusão sonora: o que você escuta não vem das profundezas do oceano, e sim do mundo à nossa volta (vento, vozes distantes, zumbidos de aparelhos), transformado pela própria concha. O fenômeno pode ser reproduzido até sem a concha, basta tampar o ouvido com as mãos para perceber um som semelhante.

A concha atua como um filtro e amplificador natural, capturando esses sons e transformando-os em um ruído ininterrupto. E por que associamos isso às ondas? Muitas vezes, vivemos essa experiência na praia, e o cérebro completa a cena com a memória sonora do mar.