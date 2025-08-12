Por que escutamos o som do mar ao colocar uma concha no ouvido?

Encostar uma concha do mar no ouvido é como abrir uma janela para o oceano — pelo menos é essa a sensação. O som delicado que lembra o vai e vem das ondas intriga gerações e alimenta a ideia de que existe um pedacinho do mar guardado ali dentro.
Mas, segundo a ciência, essa é apenas uma ilusão sonora: o que você escuta não vem das profundezas do oceano, e sim do mundo à nossa volta (vento, vozes distantes, zumbidos de aparelhos), transformado pela própria concha. O fenômeno pode ser reproduzido até sem a concha, basta tampar o ouvido com as mãos para perceber um som semelhante.
A concha atua como um filtro e amplificador natural, capturando esses sons e transformando-os em um ruído ininterrupto. E por que associamos isso às ondas? Muitas vezes, vivemos essa experiência na praia, e o cérebro completa a cena com a memória sonora do mar.
Caixa acústica da natureza
A estrutura interna da concha, cheia de curvas, câmaras e cavidades, faz com que o som reverbere lá dentro, como em uma pequena caixa de ressonância. Esse efeito físico, de ressonância, também é responsável por dar mais corpo e volume ao som de violões, tambores e outros instrumentos musicais.
Cada concha tem seu próprio "timbre": as maiores ressaltam sons mais graves, enquanto as menores tendem a produzir ruídos mais agudos. Até o material tem sua participação: conchas formadas por minerais como o calcário refletem as ondas sonoras de forma diferente, alterando o tom final.
O resultado é um som característico que lembra muito o das ondas quebrando, embora seja apenas o ambiente traduzido pelas formas naturais da concha.
O papel da física e outros exemplos
O fenômeno é explicado pela propagação das ondas sonoras, que são vibrações transmitidas por um meio material, como o ar. Para que possamos ouvi-las, elas precisam estar dentro de uma faixa de frequência que o ouvido humano percebe — entre 20 Hz e 20.000 Hz. Abaixo disso, temos os infrassons; acima, os ultrassons, ambos inaudíveis para nós.
Fenômenos semelhantes ao da concha acontecem em muitos lugares: cavernas que ecoam, troncos ocos que "cantam" com o vento, folhas que produzem assobios naturais. A natureza está repleta de pequenos truques acústicos que passam despercebidos no dia a dia, mas que mostram como física, ambiente e percepção humana podem criar experiências sonoras fascinantes.
*Com informações de UOL Educação, sobre ondas sonoras
