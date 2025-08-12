Planeta gigante misterioso surge e some em sistema estelar perto da Terra

Astrônomos que utilizam o Telescópio Espacial James Webb, da Nasa, encontraram fortes indícios de um planeta gigante orbitando uma estrela no sistema estelar mais próximo do Sol. A descoberta foi feita no sistema triplo Alpha Centauri, localizado a apenas 4 anos-luz da Terra.
O que aconteceu
Sistema estelar vizinho. Alpha Centauri fica no extremo sul do céu e é formado pelas estrelas Alpha Centauri A e Alpha Centauri B — ambas parecidas com o Sol — e pela anã vermelha Proxima Centauri. Alpha Centauri A é a terceira estrela mais brilhante do céu noturno. Três planetas já foram confirmados em órbita de Proxima Centauri, mas detectar mundos ao redor de Alpha Centauri A e B tem sido um desafio.
Evidência inédita. Agora, observações feitas pelo instrumento MIRI (Mid-Infrared Instrument) do Webb oferecem a evidência mais forte até hoje de um planeta gasoso em órbita de Alpha Centauri A. Os resultados foram aceitos para publicação em dois artigos na revista The Astrophysical Journal Letters.
Planeta seria um gigante gasoso. Se confirmada, a descoberta marcaria a detecção do planeta mais próximo da Terra que orbita na zona habitável de uma estrela semelhante ao Sol. Apesar disso, por ser gasoso, não teria condições de abrigar vida como conhecemos.
Desafio para o telescópio. "Com este sistema tão próximo de nós, qualquer exoplaneta encontrado oferece a melhor oportunidade para coletar dados sobre sistemas planetários além do nosso. Mas são observações extremamente desafiadoras, até para o telescópio espacial mais poderoso do mundo", disse Charles Beichman, do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa e do Instituto de Ciência de Exoplanetas.
Primeiras imagens. As primeiras observações ocorreram em agosto de 2024, usando uma máscara coronográfica para bloquear a luz intensa de Alpha Centauri A. Mesmo com a interferência da luz de Alpha Centauri B, a equipe conseguiu revelar um objeto mais de 10 mil vezes mais fraco que a estrela principal, a uma distância cerca de duas vezes maior que a separação entre o Sol e a Terra.
O planeta "desapareceu". Observações adicionais feitas em fevereiro e abril de 2025 não mostraram o mesmo objeto. "Estamos diante do caso de um planeta que desapareceu! Para investigar, usamos modelos computacionais para simular milhões de órbitas possíveis", contou o pesquisador Aniket Sanghi, da Caltech, coautor dos estudos.
Cientistas exploraram diversas explicações. Segundo Sanghi, metade das simulações indicou que o planeta teria se aproximado demais da estrela nas datas posteriores, tornando-se invisível para o Webb. A análise sugere que ele teria massa semelhante à de Saturno e órbita elíptica variando entre 1 e 2 vezes a distância da Terra ao Sol.
Impacto científico. "Se confirmada, esta descoberta seria um marco na observação direta de exoplanetas", afirmou Sanghi. "Seria o planeta mais próximo de sua estrela já visto diretamente, com características semelhantes às dos gigantes do nosso sistema solar e localizado no sistema mais próximo da Terra."
Futuras observações. Para Beichman, um planeta assim se tornaria referência para a ciência dos exoplanetas. Missões como o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, previsto para ser lançado até maio de 2027, poderão complementar as observações do Webb, oferecendo novos dados sobre tamanho e refletividade do planeta.
