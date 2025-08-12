O que é Algoritmo P, citado por Felca em vídeo contra sexualização infantil

Abordagem desse tipo pode atingir qualquer vídeo contendo crianças, alertou Felca. O youtuber pediu aos pais que publicam conteúdos inocentes dos filhos para procurar imediatamente se tem algum comentário falando trade ou troca nas áreas de comentários de seus vídeos. "Se tiver, você e seu filho ou sua filha estão sendo alvo desses criminosos".

Comentários com GIFs, menções a Telegram, ou link in bio significam que criminosos têm um perfil no Telegram na sua bio do Instagram para compartilhar conteúdo de pornografia infantil. O termo CP, sigla para Child Porn (Pornografia de Criança), também pode aparecer. Segundo Felca, os GIFs são usados porque são mais difíceis de uma investigação rastrear o conteúdo do que mensagens de texto.

No vídeo de Felca, perfil de uma menina de oito anos brasileira caiu na "malha do Algoritmo P". Pessoas de todo o mundo, Índia, China, Rússia, Brasil, EUA, usam a aba de comentários dela quase como que um ponto de encontro para esses pedófilos. Para vocês terem noção da grandeza do problema que a gente está lidando", declarou.

Problema já é conhecido de organizações que monitoram a web

Thiago Tavares, presidente da ONG SaferNet, disse que o termo "Algoritmo P" é apenas um recurso didático usado por Felca para explicar a falha sistêmica nos algoritmos de recomendação. "Essa falha pode ser intencional, se a plataforma deliberadamente parametrizar o algoritmo para atribuir relevância a objetos fálicos, por exemplo, em vídeos recomendados para crianças; ou pode ser decorrente de baixa acurácia na detecção dos conteúdos em língua portuguesa", afirmou ao UOL.

Maria Mello, coordenadora da área digital do Instituto Alana, entidade que defende o direito das crianças online, disse que redes têm falhas na moderação. "Elas conseguem 'entregar' assuntos que engajam, mas não impedem que adultos criminosos cheguem a esse tipo de conteúdo. Outro problema é permitir a interação dessas pessoas nos comentários, sendo que as empresas facilmente conseguem detectar interações repetitivas", disse.