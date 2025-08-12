O que é Algoritmo P, citado por Felca em vídeo contra sexualização infantil

O vídeo publicado pelo youtuber Felca na semana passada sobre adultização de crianças e adolescentes fez um teste já conhecido: criou um perfil em uma plataforma de vídeos do zero e acompanhou o que o algoritmo sugeriu de conteúdos potencialmente criminosos, dependendo das buscas e cliques realizados. Ele apelidou o experimento de Algoritmo P.
No vídeo, Felca criou uma conta do zero e condicionou rapidamente o algoritmo para sugerir conteúdos potencialmente interessantes para pedófilos. "Vou seguir, curtir. E quase sem esforço, vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças em exposição. (...) Todas essas contas que vocês estão vendo, os comentários são de pedófilos", disse ele, ao iniciar o teste.
Influenciador mostrou métodos de comunicação dos comentaristas para trocar material de pedofilia sutilmente. "Você está vendo que eles estão falando 'trade'? Essa palavra trade, em inglês, significa troca. Isso literalmente significa que estão procurando outros pedófilos para trocar conteúdo pornográfico de criança. O movimento que esses pedófilos fazem é abrir um desses perfis que estão pedindo troca, trades, seguir, enviar DM [mensagem direta] e compartilhar esses materiais", afirmou.
Abordagem desse tipo pode atingir qualquer vídeo contendo crianças, alertou Felca. O youtuber pediu aos pais que publicam conteúdos inocentes dos filhos para procurar imediatamente se tem algum comentário falando trade ou troca nas áreas de comentários de seus vídeos. "Se tiver, você e seu filho ou sua filha estão sendo alvo desses criminosos".
Comentários com GIFs, menções a Telegram, ou link in bio significam que criminosos têm um perfil no Telegram na sua bio do Instagram para compartilhar conteúdo de pornografia infantil. O termo CP, sigla para Child Porn (Pornografia de Criança), também pode aparecer. Segundo Felca, os GIFs são usados porque são mais difíceis de uma investigação rastrear o conteúdo do que mensagens de texto.
No vídeo de Felca, perfil de uma menina de oito anos brasileira caiu na "malha do Algoritmo P". Pessoas de todo o mundo, Índia, China, Rússia, Brasil, EUA, usam a aba de comentários dela quase como que um ponto de encontro para esses pedófilos. Para vocês terem noção da grandeza do problema que a gente está lidando", declarou.
Problema já é conhecido de organizações que monitoram a web
Thiago Tavares, presidente da ONG SaferNet, disse que o termo "Algoritmo P" é apenas um recurso didático usado por Felca para explicar a falha sistêmica nos algoritmos de recomendação. "Essa falha pode ser intencional, se a plataforma deliberadamente parametrizar o algoritmo para atribuir relevância a objetos fálicos, por exemplo, em vídeos recomendados para crianças; ou pode ser decorrente de baixa acurácia na detecção dos conteúdos em língua portuguesa", afirmou ao UOL.
Maria Mello, coordenadora da área digital do Instituto Alana, entidade que defende o direito das crianças online, disse que redes têm falhas na moderação. "Elas conseguem 'entregar' assuntos que engajam, mas não impedem que adultos criminosos cheguem a esse tipo de conteúdo. Outro problema é permitir a interação dessas pessoas nos comentários, sendo que as empresas facilmente conseguem detectar interações repetitivas", disse.
Se as redes conseguem remover automaticamente uma imagem de mamilo e direcionarem conteúdo publicitário a um público, elas deveriam ter a capacidade de conter esse tipo de interação Maria Mello, do Instituto Alana
Para ela, interação entre pedófilos obedece à "lógica de engajamento, de prover para o usuário o conteúdo que ele quer", um mote comum entre big techs. "Mesmo quando o Zuckerberg, no início do ano, disse que limitaria as equipes de moderação, ele falou que combate à pedofilia seria uma prioridade. Não parece que é isso que está ocorrendo", disse.
Sobre a atenção do presidente da Câmara, Hugo Motta, ao tema, Mello defende o PL 2628/2022 por ser "completo" e ter sido "discutido com a sociedade civil". "Ele trata o tema de forma holística, visando a responsabilização das redes e relatórios de impacto sobre o tema. O risco é que seja trocado por um projeto que 'só vai enxugar gelo' e ser apresentado como solução para um problema complexo", disse.
De autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), PL 2628/2022 define a noção do dever de cuidado das plataformas web. Versa ainda sobre direitos das crianças no fornecimento de tecnologias e a responsabilidade de produtos ou serviços em não propagar conteúdos que violem estes direitos, entre outros pontos.
