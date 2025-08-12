Golpe: Criminosos recrutavam 'sósias' de médicos e mudavam rostos com IA

A partir da primeira ocorrência, investigadores identificaram outras quatro vítimas - todos médicos gaúchos. Somados, eles tiveram prejuízos de cerca de R$ 80 mil.

Operação batizada de Medici Umbra II ocorre em três estados. Apesar de todas as vítimas identificadas até o momento serem do Rio Grande do Sul, os mandados foram cumpridos nas cidades de São Paulo (SP), Ananindeua (PA) e Vila Velha (ES). Trinta policiais civis do Rio Grande do Sul, São Paulo, Pará e Espírito Santo participam da ação.

Criminoso recrutava "sósias" das vítimas em SP

Operação cumpriu três mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão. Os criminosos são acusados de estelionato, falsificação de documentos, invasão de dispositivos informáticos e lavagem de capitais. Foram apreendidos aparelhos celulares, dinheiro e cartões.

Homem de 44 anos foi preso em São Paulo por recrutar pessoas parecidas com os médicos. Ele tirava fotografias dessas pessoas e usava para fazer documentos falsos e verificações de biometria facial, em que é preciso tirar uma selfie.

Suspeito também operava contas bancárias. Ele tinha acesso a contas de empresas com limites altos. Nelas, recebia os valores roubados e se encarregava de dificultar o rastreamento. De acordo com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, ele recebia comissões que variavam de 25% a 40% do valor total.