Chuva de meteoros terá o grande pico hoje; saiba como assistir espetáculo

A chuva de meteoros Perseidas tem previsão de atingir sua máxima atividade entre a noite de hoje e a madrugada de amanhã.
O que aconteceu
Não há um horário exato para o momento do pico e apenas os meteoros mais brilhantes serão vistos. Lua estará 84% cheia e dificulta a observação no céu.
O fenômeno será mais visível para quem está na região Norte. Nas demais regiões do Brasil, o espetáculo será restrito.
A melhor hora de observação será durante a madrugada, a partir das 3 da manhã, aproximadamente, dependendo da região, quanto mais ao Sul mais tarde será a visibilidade, mas a Lua irá atrapalhar a visualização.
Marcelo De Cicco, astrônomo e coordenador do Projeto Exoss, parceiro do Observatório Nacional
No hemisfério norte, os observadores podem esperar ver de 50 a 75 meteoros por hora, em condições ideais. A origem do fenômeno são os detritos deixados pelo cometa 109/Swift-Tuttle, que passou próximo da Terra pela última vez em 1992 e leva 133 anos para orbitar o sol, segundo a Nasa.
A chuva de meteoros Perseidas é visível anualmente. O período acontece entre julho e agosto (17 de julho a 23 de agosto).
Descoberto em 1862, este cometa é grande, com 26 km de largura (mais que o dobro do "asteroide dos dinossauros"). A cada visita, ele derruba pequenos pedaços de rochas e poeira pelo caminho.
Como ver a chuva de meteoros
- É necessário estar em um local com baixa poluição luminosa;
- O ideal é buscar um local escuro, se possível afastado das grandes cidades, para evitar a poluição luminosa;
- Deve-se apagar as luzes em volta e é imprescindível que o tempo esteja bom.
O que são, afinal, as chuvas de meteoros? Chuvas de meteoros ocorrem quando diversos fragmentos espaciais, geralmente deixados por cometas, entram na atmosfera terrestre. O atrito gera brilho e calor, criando o efeito conhecido como "estrela cadente".
Tem como assistir online? Sim. O The Virtual Telescope Project tem uma transmissão agendada no YouTube para hoje, a partir das 18h (de Brasília).
