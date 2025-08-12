Chuva de meteoros terá o grande pico hoje; saiba como assistir espetáculo

A melhor hora de observação será durante a madrugada, a partir das 3 da manhã, aproximadamente, dependendo da região, quanto mais ao Sul mais tarde será a visibilidade, mas a Lua irá atrapalhar a visualização.

Marcelo De Cicco, astrônomo e coordenador do Projeto Exoss, parceiro do Observatório Nacional

No hemisfério norte, os observadores podem esperar ver de 50 a 75 meteoros por hora, em condições ideais. A origem do fenômeno são os detritos deixados pelo cometa 109/Swift-Tuttle, que passou próximo da Terra pela última vez em 1992 e leva 133 anos para orbitar o sol, segundo a Nasa.

A chuva de meteoros Perseidas é visível anualmente. O período acontece entre julho e agosto (17 de julho a 23 de agosto).

Descoberto em 1862, este cometa é grande, com 26 km de largura (mais que o dobro do "asteroide dos dinossauros"). A cada visita, ele derruba pequenos pedaços de rochas e poeira pelo caminho.

Como ver a chuva de meteoros