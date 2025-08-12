Adultização na web apontada por Felca é problema que ocorre há anos

O recente vídeo do youtuber Felca sobre adultização —superexposição ou exploração de crianças e adolescentes na internet como se fossem adultos— ainda repercute em todo o país e reacendeu o debate no Legislativo. Mas o problema existe há muitos anos não só no Brasil, mas em todo o mundo e em praticamente todas as plataformas de conteúdo e redes sociais.
O que aconteceu
Em 2018, uma investigação do jornal britânico "The Times" encontrou 100 casos de pedófilos usando lives do YouTube para abusar de crianças. Segundo noticiou o UOL na época, o processo era similar ao denunciado por Felca sete anos depois: crianças foram abordadas na seção de comentários das lives para tirar a roupa ou adotar "poses sexualizadas". Era prometido a elas milhares de assinantes extras para seus canais se cumprissem os pedidos.
Em fevereiro de 2019, o youtuber Matt Watson, do canal "MattsWhatItIs", divulgou provas de como a pedofilia acontece e é alimentada pelo algoritmo. Num vídeo de 20 minutos, ele mostrou vídeos de cenas triviais de crianças, inclusive brasileiras. Nos comentários de tais vídeos, eram encontradas declarações de pedófilos, marcações de tempo que apontavam os locais do vídeo onde havia poses mais sugestivas e links para mais pornografia infantil. Alguns dos vídeos recebiam publicidade automática e eram monetizados pela número de visualizações.
Além de permitir pedofilia nos comentários, YouTube sugeria conteúdos similares via algoritmo. Por meio de uma conta nova no YouTube, Watson realizou uma busca por "biquini" e foi clicando nas sugestões de vídeos. Em poucos cliques, conteúdo selecionado por essa comunidade de pedófilos já aparecia para ele.
Três dias depois do vídeo de Watson, Felipe Neto produziu conteúdo semelhante. Inspirado no norte-americano, Neto também mostrou a rede de predadores sexuais nas áreas de comentários de vídeos em diversos idiomas. Na época, aproveitou para deletar seus vídeos "reacts" a videoclipes da cantora MC Melody, admitindo que isso contribuiu com o problema.
Reportagem do UOL também reproduziu o teste com o algoritmo do YouTube realizado pelos youtubers. No conteúdo, publicado em março de 2019, buscas por palavra-chave e cliques nas sugestões ofertadas já mostravam vídeos de menores de idade lotados de comentários de pedófilos.
Em 2020, o YouTube tomou providências, como desativar por padrão a área de comentários de vídeos direcionados a crianças. No entanto, gerou problemas novos; por exemplo, diversos criadores de conteúdo para jovens deixaram de receber monetização.
As regras de uso do YouTube proíbem a publicação de vídeos adultos e que menores de 13 anos usem a plataforma, seja como usuário ou como criador de conteúdo. Ainda assim, conteúdos produzidos e postados pelas crianças (que criam perfis mentindo a idade), com ou sem autorização dos pais, estão por todos os lados.
Mais plataformas foram e ainda são palco para adultização
Em março de 2023, uma menina de 12 anos foi sequestrada no Rio de Janeiro por um homem de 25 anos que conheceu no TikTok. Eles se falavam pela rede desde que ela tinha 10 anos. Em nota à reportagem de O Globo na época, a plataforma disse que toma medidas imediatas para remover conteúdos e encerrar contas que aliciam menores no momento em que fica sabendo dos casos, além de relatar os episódios às autoridades.
Reportagens do ano passado no The New York Times e The Wall Street Journal apontavam o Facebook e o Instagram como um espaço para "contas menores gerenciadas pelos pais" venderem imagens explícitas de seus filhos. Os materiais incluíam fotos de seus filhos em trajes reveladores, sessões de bate-papo exclusivas e collants usados e roupas de torcida dos menores. Desde então, a Meta introduziu mais recursos de segurança para contas de usuários do Facebook e Instagram com menos de 18 anos.
No ano passado, reportagem do site Núcleo mostrou que a rede social chinesa Kwai exibia vídeos sexualmente sugestivos de influenciadoras mirins aos novos usuários do aplicativo. Segundo os testes, o Kwai recomendava vídeos que levaram a caixas de comentários com links para cenas de sexo explícito com adolescentes ou perfis que vendiam e trocavam materiais de exploração sexual infantil. O Kwai disse na época que verificava "regularmente a segurança da ferramenta de buscas, para prevenir a presença de conteúdos que violem as políticas do aplicativo".
Vídeo de Felca ainda repercute
Até a publicação desta notícia, o vídeo sobre adultização estava com 32 milhões de visualizações. Já uma versão curta do vídeo feita para o Instagram estava com mais de 170 milhões de views.
Denúncia motivou a apresentação de 32 projetos de lei na Câmara dos Deputados só entre ontem e as 12h de hoje. Segundo notícia de hoje no site da Câmara, as iniciativas incluem restrições à monetização de vídeos, fotos e transmissões ao vivo com participação de menores e regras para atuação artística de crianças e adolescentes no meio digital.
Presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que o tema é urgente. Em postagem no X ontem, o político observou que "há uma série de projetos importantes sobre o assunto" e que nesta semana iria "pautar e enfrentar essa discussão".
O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, voltou a defender a regulamentação das redes sociais após o caso. "Essas empresas hoje faturam bilhões e bilhões de dólares no mundo inteiro e elas não querem ser fiscalizadas porque, infelizmente, muitas delas ganham dinheiro —e ganham muito dinheiro— patrocinando, estimulando e viabilizando crimes", afirmou o ministro, em entrevista à Rádio Alvorada. Disse ainda que o governo Lula (PT) vai enviar uma lei para tratar do assunto "nos próximos dias".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.