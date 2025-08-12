Adultização na web apontada por Felca é problema que ocorre há anos

Além de permitir pedofilia nos comentários, YouTube sugeria conteúdos similares via algoritmo. Por meio de uma conta nova no YouTube, Watson realizou uma busca por "biquini" e foi clicando nas sugestões de vídeos. Em poucos cliques, conteúdo selecionado por essa comunidade de pedófilos já aparecia para ele.

Três dias depois do vídeo de Watson, Felipe Neto produziu conteúdo semelhante. Inspirado no norte-americano, Neto também mostrou a rede de predadores sexuais nas áreas de comentários de vídeos em diversos idiomas. Na época, aproveitou para deletar seus vídeos "reacts" a videoclipes da cantora MC Melody, admitindo que isso contribuiu com o problema.

Reportagem do UOL também reproduziu o teste com o algoritmo do YouTube realizado pelos youtubers. No conteúdo, publicado em março de 2019, buscas por palavra-chave e cliques nas sugestões ofertadas já mostravam vídeos de menores de idade lotados de comentários de pedófilos.

Em 2020, o YouTube tomou providências, como desativar por padrão a área de comentários de vídeos direcionados a crianças. No entanto, gerou problemas novos; por exemplo, diversos criadores de conteúdo para jovens deixaram de receber monetização.

As regras de uso do YouTube proíbem a publicação de vídeos adultos e que menores de 13 anos usem a plataforma, seja como usuário ou como criador de conteúdo. Ainda assim, conteúdos produzidos e postados pelas crianças (que criam perfis mentindo a idade), com ou sem autorização dos pais, estão por todos os lados.

Mais plataformas foram e ainda são palco para adultização

Em março de 2023, uma menina de 12 anos foi sequestrada no Rio de Janeiro por um homem de 25 anos que conheceu no TikTok. Eles se falavam pela rede desde que ela tinha 10 anos. Em nota à reportagem de O Globo na época, a plataforma disse que toma medidas imediatas para remover conteúdos e encerrar contas que aliciam menores no momento em que fica sabendo dos casos, além de relatar os episódios às autoridades.