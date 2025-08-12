Para enfrentar iFood, 99Food estreia com entrega grátis e preço de cardápio

A partir de hoje, começam os testes do 99Food, o serviço de delivery da 99, em São Paulo e região metropolitana, com a operação estreando a pleno vapor no dia 18 de agosto. Plataforma quer tirar o reinado do líder iFood apostando em entregas grátis e isenção de taxas para restaurantes.

O que aconteceu

A opção de delivery já aparece no app da 99. A solução de entrega de comida fica atrelada ao aplicativo principal da companhia de transporte e começa a funcionar hoje em período de testes. Inicialmente, recurso vai funcionar em São Paulo, Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André, Barueri, Diadema e São Caetano.

99Food promete 'comida a preço do cardápio', entrega grátis e isenção de taxas para restaurantes. Estratégia da empresa é agressiva para tentar justamente fazer com que usuários testem o serviço e provoque fidelização — no início, vão oferecer 5 cupons totalizando R$ 99 para incentivar que consumidores façam pedidos. Por parte dos restaurantes, eles oferecem dois anos de isenção de taxas, que é uma das grandes reclamações de estabelecimentos que usam sistemas de delivery.