Para enfrentar iFood, 99Food estreia com entrega grátis e preço de cardápio

A partir de hoje, começam os testes do 99Food, o serviço de delivery da 99, em São Paulo e região metropolitana, com a operação estreando a pleno vapor no dia 18 de agosto. Plataforma quer tirar o reinado do líder iFood apostando em entregas grátis e isenção de taxas para restaurantes.
O que aconteceu
A opção de delivery já aparece no app da 99. A solução de entrega de comida fica atrelada ao aplicativo principal da companhia de transporte e começa a funcionar hoje em período de testes. Inicialmente, recurso vai funcionar em São Paulo, Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André, Barueri, Diadema e São Caetano.
99Food promete 'comida a preço do cardápio', entrega grátis e isenção de taxas para restaurantes. Estratégia da empresa é agressiva para tentar justamente fazer com que usuários testem o serviço e provoque fidelização — no início, vão oferecer 5 cupons totalizando R$ 99 para incentivar que consumidores façam pedidos. Por parte dos restaurantes, eles oferecem dois anos de isenção de taxas, que é uma das grandes reclamações de estabelecimentos que usam sistemas de delivery.
Para os entregadores, a plataforma vai garantir R$ 250/dia para quem fizer 15 entregas, sendo pelo menos 5 de comida. Com essa estratégia, a companhia quer convencer motociclistas a trabalharem para a plataforma. No primeiro mês de funcionamento, para quem fizer 20 entregas de comida, a 99Food garante ganhos de R$ 400. A categoria, de tempos em tempos, promove "breques" protestando pelos baixos valores pagos por entregas.
Para subsidiar essa operação inicial, a 99Food diz que vai investir R$ 500 milhões. Em abril, Stephen Zhu, diretor global da Didi (empresa chinesa dona da 99), anunciou que o grupo investiria R$ 1 bilhão só em São Paulo, durante encontro com o vice-presidente Geraldo Alckmin.
Por que é importante?
Mercado de delivery é dominado pelo iFood, com uma fatia de 80%. A empresa foi inclusive acusada de monopólio e alvo de reclamação de concorrentes por manter contratos de exclusividade com restaurantes. Acordo assinado junto ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em 2023 limitou os contratos.
Mesmo assim, vários concorrentes desistiram do ramo de entrega. Uber Eats encerrou as operações em janeiro de 2022, e a própria 99 descontinuou seu serviço de entrega de comida em abril de 2023 - para voltar ao mercado agora em 2025. A colombiana Rappi segue operante no país.
Competição deve ficar ainda mais acirrada com chegada da chinesa Keeta. Prevista para iniciar as operações em novembro, a Meituan (dona da Keeta) é a maior plataforma de delivery da China. Eles prometem investir R$ 5,6 bilhões em 5 anos no Brasil.
O iFood se prepara para concorrência com novas modalidades e investimento de R$ 17 bilhões até o ano que vem. Empresa anunciou recentemente entregas em até 20 minutos e pratos acessíveis com entrega grátis. Sem contar que a plataforma vai ser integrada ao Uber (e vice-versa).
Investimentos à parte, o importante é notar o quanto dessas vantagens serão duradouras. Em tese, o dinheiro deve trazer ganhos para clientes, entregadores e restaurantes. Porém, as vantagens são limitadas e não devem durar para sempre. Que o mercado de delivery fique mais justo e mais sustentável com a chegada de concorrentes.
