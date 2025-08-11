Seu celular faz milagre: estas dicas vão transformar suas fotos de paisagem

Com os smartphones atuais é possível tirar fotos incríveis, com ar profissional. Basta saber explorar ao máximo o potencial do seu celular: alinhar a cena, destacar detalhes, usar a luz a seu favor, entre outros truques.

Veja abaixo algumas dicas para arrasar nos cliques com o seu celular:

1 - Verifique se a lente da câmera está limpa

A dica é óbvia, mas nem todo mundo se preocupa em limpar as câmeras dos celulares antes de fazer uma foto.