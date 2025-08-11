Você é verificado na Uber? Saiba como conseguir novo selo de segurança

Uber está com um novo recurso de segurança chamado "selo de verificado" para passageiros.
O que aconteceu
Empresa diz que atualização deve facilitar aceite de motoristas em viagem. Segundo a companhia, ao aparecer a corrida para o condutor, vai aparecer se o passageiro tem o selo de verificado. Isso dá mais segurança para o motorista ao saber que se trata de uma pessoa "autenticada" nos sistemas da plataforma.
Diferencial é que identidade da pessoa vai ser verificada com bases confiáveis de terceiros. A empresa cita que usava outros recursos, como validação por meio do cartão de crédito, verificação do CPF para pagamento em dinheiro, além de validação de documento de identidade e selfie.
Em alguns casos, selo vai ser concedido automaticamente, mas em outros serão necessários passos adicionais. Em comunicado, a companhia informa que pode ser necessário o envio de uma foto do documento de identidade e selfie para receber o selo.
Para checar se a conta é verificada, vá em Conta > Configurações > Clique no seu perfil e toque em Começar a verificação.
99 também tem funcionalidade semelhante de verificação pela mesma razão: dar mais segurança aos motoristas. A diferença é que a 99 tem dois tipos: o essencial (com CPF e nomes validados) e o premium (CPF e nome validados, além de ter uma foto do rosto). App diz que imagem só é mostrada ao motorista na hora do embarque.
Para checar seu nível de verificação na 99 toque em seu perfil. Lá, insira uma foto sua, que é verificada com sistema de terceiros. Caso tenha dúvidas adicionais, toque em Central de Segurança.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.