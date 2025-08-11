TILTUOL
Transporte

Você é verificado na Uber? Saiba como conseguir novo selo de segurança

De Tilt, em São Paulo
Atualizada em
Selo de verificado para o passageiro no app da Uber
Selo de verificado para o passageiro no app da Uber Imagem: Divulgação

Uber está com um novo recurso de segurança chamado "selo de verificado" para passageiros.

O que aconteceu

Empresa diz que atualização deve facilitar aceite de motoristas em viagem. Segundo a companhia, ao aparecer a corrida para o condutor, vai aparecer se o passageiro tem o selo de verificado. Isso dá mais segurança para o motorista ao saber que se trata de uma pessoa "autenticada" nos sistemas da plataforma.

Diferencial é que identidade da pessoa vai ser verificada com bases confiáveis de terceiros. A empresa cita que usava outros recursos, como validação por meio do cartão de crédito, verificação do CPF para pagamento em dinheiro, além de validação de documento de identidade e selfie.

Em alguns casos, selo vai ser concedido automaticamente, mas em outros serão necessários passos adicionais. Em comunicado, a companhia informa que pode ser necessário o envio de uma foto do documento de identidade e selfie para receber o selo.

Para checar se a conta é verificada, vá em Conta > Configurações > Clique no seu perfil e toque em Começar a verificação.

99 também tem funcionalidade semelhante de verificação pela mesma razão: dar mais segurança aos motoristas. A diferença é que a 99 tem dois tipos: o essencial (com CPF e nomes validados) e o premium (CPF e nome validados, além de ter uma foto do rosto). App diz que imagem só é mostrada ao motorista na hora do embarque.

Para checar seu nível de verificação na 99 toque em seu perfil. Lá, insira uma foto sua, que é verificada com sistema de terceiros. Caso tenha dúvidas adicionais, toque em Central de Segurança.

