Você é verificado na Uber? Saiba como conseguir novo selo de segurança

Uber está com um novo recurso de segurança chamado "selo de verificado" para passageiros.

O que aconteceu

Empresa diz que atualização deve facilitar aceite de motoristas em viagem. Segundo a companhia, ao aparecer a corrida para o condutor, vai aparecer se o passageiro tem o selo de verificado. Isso dá mais segurança para o motorista ao saber que se trata de uma pessoa "autenticada" nos sistemas da plataforma.

Diferencial é que identidade da pessoa vai ser verificada com bases confiáveis de terceiros. A empresa cita que usava outros recursos, como validação por meio do cartão de crédito, verificação do CPF para pagamento em dinheiro, além de validação de documento de identidade e selfie.