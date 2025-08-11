Gigantes dos chips pagarão 15% aos EUA por vendas à China após pressão

Contrapartida de receita redirecionada ao governo dos EUA é sem precedentes. De acordo com especialistas em controle de exportação, nenhuma empresa americana jamais concordou em pagar uma parte de suas receitas para obter licenças de exportação.

Comercialização de chips para a China estava prestes a ser limitada por questão de segurança nacional dos EUA. Uma tarifa de 100% em várias importações de semicondutores entrou em vigor na semana passada, com exceções para empresas que anunciem grandes investimentos nos Estados Unidos

Ou a venda de chips H20 para a China é um risco à segurança nacional e, nesse caso, não deveríamos estar fazendo isso, ou não é um risco à segurança nacional e, nesse caso, por que estamos aplicando essa penalidade extra à venda?

Geoff Gertz, membro sênior do Center for New American Security, um think tank independente em Washington

Pressão de Trump motivou acordo

Presidente Donald Trump tem pressionado executivos a investirem nos EUA para fortalecer empregos. Na semana passada, a Apple disse que investirá US$ 100 bilhões nos EUA - o presidente, na verdade, queria que iPhones fossem produzidos no país, mas a companhia disse que faria partes do celular lá. Trump também pediu a demissão do presidente da Intel por ter vínculos com empresas chinesas.

Nvidia disse que "segue regras estabelecidas pelo governo dos EUA". Consultada por veículos de imprensa internacionais, a AMD não respondeu a um pedido de comentário.