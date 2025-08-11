Meta AI vira app enquanto Zuckerberg luta por rival à altura do ChatGPT

Meta quer concorrer com chatbots de IA - como ChatGPT, da OpenAI ou o Gemini, do Google — com a liberação do aplicativo Meta AI para Android e iOS.
O que aconteceu
Aplicativo começou a ser disponibilizado em app separado hoje. Meta AI está disponível gratuitamente tanto para Android como iOS. Além disso, é possível acessar o chatbot da Meta pelo navegador, por meio do endereço meta.ai. O curioso é que na página inicial ficam disponíveis algumas buscas realizadas por usuários.
Funções da Meta AI até então estavam predominantemente dentro dos aplicativos da companhia. O WhatsApp foi onde apareceu primeiro a funcionalidade como um widget. Depois disso, passou a ser possível também fazer consultas dentro de um chat, perguntando coisas do tipo: "@MetaAI crie uma imagem de um pássaro azul" ou "@MetaAI, me explique a diferença burro e mula".
Meta AI usa modelo próprio da empresa chamado Llama 4. Como outros chatbots, ele serve para responder dúvidas do dia a dia, criar imagens, traduzir textos, revisar publicações, criar uma lista de estudo e procurar assuntos pela internet para aprofundar temas de interesse.
Liberação pela Meta mostra que empresa quer se tornar referência no ramo de inteligência artificial. Atualmente, a ferramenta mais usada no mundo é o ChatGPT, e o Google tenta cada vez mais aumentar o uso do Gemini, o chatbot inteligente da pessoa.
Paralelo a isso, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, tem criado uma equipe para criar uma superinteligência. O executivo contratou talentos no ramo de IA para o desenvolvimento da tecnologia. Em um dos casos, um jovem de 24 anos vai receber US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão) para integrar a equipe.
