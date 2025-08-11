Meta AI vira app enquanto Zuckerberg luta por rival à altura do ChatGPT

Meta quer concorrer com chatbots de IA - como ChatGPT, da OpenAI ou o Gemini, do Google — com a liberação do aplicativo Meta AI para Android e iOS.

O que aconteceu

Aplicativo começou a ser disponibilizado em app separado hoje. Meta AI está disponível gratuitamente tanto para Android como iOS. Além disso, é possível acessar o chatbot da Meta pelo navegador, por meio do endereço meta.ai. O curioso é que na página inicial ficam disponíveis algumas buscas realizadas por usuários.

Funções da Meta AI até então estavam predominantemente dentro dos aplicativos da companhia. O WhatsApp foi onde apareceu primeiro a funcionalidade como um widget. Depois disso, passou a ser possível também fazer consultas dentro de um chat, perguntando coisas do tipo: "@MetaAI crie uma imagem de um pássaro azul" ou "@MetaAI, me explique a diferença burro e mula".