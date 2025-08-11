IA quase dobra número de linhas misteriosas encontradas no deserto de Nazca

Em apenas seis meses, a inteligência artificial revelou 303 novos geoglifos no deserto de Nazca, no Peru — quase igualando, em tempo recorde, o que arqueólogos haviam encontrado em 70 anos de trabalho. Até então, apenas 430 dessas figuras enigmáticas tinham sido identificadas.
O que aconteceu
As novas descobertas incluem gigantescas representações lineares de animais selvagens e figuras humanoides abstratas. Elas foram feitas há cerca de dois mil anos por uma civilização pré-inca a cerca de 400 km ao sul de Lima,
Para localizá-las, cientistas japoneses alimentaram algoritmos com dados geoespaciais obtidos por drones e satélites. A análise automatizada acelerou um processo antes feito visualmente, a partir de imagens de alta resolução, que era lento e sujeito a falhas. A façanha foi publicada na Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
O achado não é apenas quantitativo. Evidências recentes sugerem que muitos desses geoglifos eram parte de caminhos rituais usados em procissões cerimoniais — um mapa espiritual esculpido no solo para conectar humanos, deuses e a paisagem.
A orientação, a escala e a disposição das novas linhas reforçam que o conjunto não era aleatório: tratava-se de uma paisagem sagrada integrada. A hipótese dialoga com o trabalho pioneiro de Maria Reiche, matemática e arqueóloga alemã que passou décadas mapeando essas figuras.
Patrimônio sob pressão
A geografia e o clima estável ajudaram a preservar o local. Por lá, é possível ver beija-flores, macacos, aranhas, pelicanos e até baleias esculpidos no solo.
Mas apesar da importância cultural, as Linhas de Nazca enfrentam uma ameaça crescente. Recentemente, o governo peruano reduziu a área protegida de 5.600 km² para 3.200 km², alegando ajustes baseados em estudos topográficos e arqueológicos.
A decisão preocupa especialistas. Eles alertam para o risco de que a diminuição da proteção exponha o local à ação de centenas de minas informais que já operam na região. As Linhas de Nazca são Patrimônio Mundial da Unesco desde 1994 e uma das atrações turísticas mais visitadas do Peru.
