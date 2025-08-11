Era dos agentes de IA já começou, diz vice-presidente da Amazon

Francessca Vasquez: A capacidade de agentes de diferentes empresas interagirem é vista como o novo padrão aberto para agentes. Dois protocolos de interoperabilidade permitem isso, o MCP (Model Context Protocol) e o Agent-to-Agent (A2A), ambos com muitos colaboradores, como Anthropic, Meta e a própria AWS.

Críticos para a missão, esses códigos conectam modelos a diversas fontes de dados e facilitam a conexão para qualquer desenvolvedor. Eles facilitam a utilidade dessas aplicações. Exemplo do aumento da interoperabilidade é o recente lançamento dos modelos OpenAI no Bedrock da AWS. As empresas ainda estão definindo suas arquiteturas, pois a maioria delas usa múltiplos modelos. Raramente é só um.

Imagem: Divulgação

Radar Big Tech: A chegada dos modelos da OpenAI ao Bedrock põe fim à exclusividade da Microsoft. Mas a IA por trás do ChatGPT é um rolo compressor e bastante popular. Ela vai tirar espaço de outros modelos dentro da plataforma da AWS?

Francessca Vasquez: Eu não interpreto a chegada dos modelos OpenAI como o fim da exclusividade da Microsoft ou uma ameaça aos demais modelos no Bedrock. Eu a enxergo como uma expansão fundamental da escolha de modelos, um dos pilares essenciais para uma experiência de IA Generativa eficaz. Clientes utilizam modelos distintos para tarefas variadas, e a inclusão dos modelos "open-weight" (pesos abertos) da OpenAI atende à demanda por essa diversidade.

Sempre haverá casos de uso específicos onde determinados modelos serão mais eficazes, seja para criação de conteúdo (imagens, texto), resumo, entre outros. Para otimizar a eficácia e o custo-benefício, tem um recurso chamado destilação de modelo, que permite aos clientes aproveitar um submodelo menor derivado de um modelo maior para tarefas específicas, com escalabilidade em todas as opções disponíveis. A escolha é a principal demanda dos clientes devido à natureza de seus negócios, e eu ainda não encontrei um cliente que utilize exclusivamente um único modelo.